Carcere per i grandi evasori | ipotesi soglia a oltre 100mila euro Bonafede | “Il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 ottobre 2019)di evasione fiscale scatterà ile la confisca. E’ l’orientamento del governo sull’elaborazione della norma che prevede l’inasprimento delle pene detentive per i. Il pacchetto è pronto, spiega il ministro della Giustizia Alfonso, tanto che domani – lunedì – sarà in discussione in consiglio dei ministri per i dettagli della norma e decidere quale strumento utilizzare per inserirlo nella manovra: “Ancora non sappiamo se entrerà tutto nel decreto fiscale. Potrebbe infatti entrare anche nell’emendamento e quindi in corsa, in sede di conversione. Al di là di questo l’importante è che domani abbiamo il pacchetto sule la confisca per sproporzione per i“. L’unica cosa che resta decidere, dunque, è “quale parte far entrare subito e quale in sede di ...

Mov5Stelle : Oggi anche Nello Musumeci scenderà in piazza contro il carcere per i grandi evasori. Tu da che parte stai?… - Mov5Stelle : Oggi Gian Marco Centinaio scenderà in piazza contro il carcere per i grandi evasori. Tu da che parte stai?… - Mov5Stelle : Oggi anche Mariastella Gelmini scenderà in piazza contro il carcere per i grandi evasori. Tu da che parte stai?… -