Camorra | arrestato un fedelissimo del boss Michele Zagaria

Inter-Napoli - arrestato l'ultrà che ha ucciso Belardinelli. Ha legami con la Camorra : Luca Sablone La Digos ha svolto un lungo lavoro sui filmati delle telecamere: l'ultrà del Napoli avrebbe investito volontariamente Daniele Si chiama Fabio Manduca, ha 39 anni ed è accusato di omicidio volontario per quanto riguarda il caso Belardinelli, al termine della sfida tra Inter e Napoli lo scorso 26 dicembre. Questa mattina gli agenti della Digos gli hanno messo le manette nella sua casa a Napoli. L'ordinanza di custodia in ...

Avellino - l’arrestato per Camorra disse : “Sabino si è messo sempre a disposizione” : Ha deciso di autosospendersi dal suo incarico di coordinatore provinciale della Lega irpina, Sabino Morano, indagato per scambio elettorale politico mafioso nell’ambito dell’indagine che ieri ad Avellino ha portato all’arresto di 23 persone accusate di far parte del nuovo clan Partenio. A far finire nel registro degli indagati il politico, ex Forza Italia e tra i sostenitori della macroregione del Sud, il ...