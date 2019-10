Camorra | arrestato fedelissimo del boss Michele Zagaria La Dda | “Gestiva il suo impero

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 ottobre 2019) Era appena rientrato dalla Romania e in aeroporto ha trovato gli uomini della Dia che lo aspettavano con l’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip. Vincenzo Inquieto, 51 anni, imprenditore ritenutodeldei Casalesi, è statoieri sera all’aeroporto di Capodichino a Napoli. In Romania, stando agli inquirenti, gestiva l’immobiliare creato per conto didal fratello Nicola Inquieto,nel 2018. Vincenzo Inquieto fu già fermato nel 2011 nel blitz che portò all’arresto di. Fu trovato nel covo di via Mascagni a Casapesenna (Caserta) dove ilfu stanato dopo 15 anni di latitanza. La Dda di gli contesta l’associazione per delinquere di tipo camorristico. Secondo gli inquirenti l’avrebbe curato e protetto per anni la latitanza di, ospitandolo in un proprio appartamento, ...

