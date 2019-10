Calciomercato Juventus | Rakitic avrebbe detto no al Manchester United

Calciomercato Juventus : Emre Can e Mandzukic allo United porterebbero 60 milioni : La Juventus è ritornata in campo con un bella vittoria contro il Bologna, anche se sofferta considerato che negli ultimi secondi della partita Buffon ha compiuto un autentico capolavoro su colpo di testa ravvicinato di Santander. Un 2 a 1 che conferma i bianconeri in vetta alla Serie A, in attesa dell'Inter che gioca a Sassuolo, che potrebbe accorciare la distanza nei confronti dei bianconeri. A tenere banco però in questi giorni è anche il ...

Calciomercato Juventus : ‘gelo’ tra Mandzukic e lo United - ora il Milan sarebbe in pole : L’addio di Mario Mandzukic inizia ad essere una questione complicata per il Calciomercato della Juventus. Il croato è ormai ai margini della rosa bianconera e, come ha spiegato Maurizio Sarri ieri, non si allena nemmeno più con i compagni. A gennaio dovrà lasciare Torino ma al momento la sua partenza è abbastanza delicata. Le ultime notizie in arrivo dall’Inghilterra parlano di un raffreddamento dei contatti con il Manchester United. Paratici ha ...

Calciomercato Juventus - Szczesny sarebbe nel mirino del Manchester United per l'estate : Secondo Goal.com, il Manchester United era interessato ad acquistare l'ex portiere dell'Arsenal Wojciech Szczesny dalla Juventus. Il nazionale polacco, che ha lasciato i Gunners per trasferirsi alla Juve nel 2017, si è affermato come il numero 1 per i campioni d'Italia negli ultimi due anni. Tuttavia, ciò non ha impedito allo United di effettuare un sondaggio sulla disponibilità di Szczesny a sostituire David De Gea. Il rapporto afferma che lo ...

Calciomercato Juventus - sfida al PSG per il terzino Atal ma il Nizza alza il muro (RUMORS) : Si chiama Youcef Atal e sarebbe uno dei nomi inseriti nella lista del Calciomercato della Juventus per la fascia destra difensiva. L’algerino di 23 anni è stato inserito trai possibili colpi per sistemare la questione terzino da Tuttosport. Gli ultimi rumors sul suo contro però arrivano dalla Francia con il sito foot-sur 7 che rivela come il Nizza non abbia nessuna intenzione di cedere il suo gioiello nel mercato invernale. Classe 1996 il ...

Calciomercato Juventus - torna di moda per gennaio Hysaj (RUMORS) : La Juventus, oltre a pensare alle cessioni per il mercato di gennaio, vorrebbe puntellare alcuni ruoli che necessitano di rinforzi in quanto mancano delle alternative valide. Risolto il problema del terzino destro con l'adattamento, con notevoli risultati, del colombiano Cuadrado, altra esigenza dei bianconeri è trovare una riserva valida ad Alex Sandro, che attualmente è sempre stato impiegato da Sarri se si esclude il match contro la Spal, ...

Calciomercato Juventus - su Pjaca quattro società di Serie A fra cui Samp e Genoa (RUMORS) : Oltre che di calcio giocato, di recente i media sportivi stanno parlando molto di Calciomercato, in particolar modo delle trattative che potrebbero svilupparsi nella prossima sessione di gennaio. La Juventus vuole soprattutto cercare di alleggerire la rosa formata da molti esuberi che attualmente non sono considerati titolari per il tecnico bianconero Maurizio Sarri. Su tutti i nomi più chiacchierati sono quelli di Rugani, Emre Can, Mandzukic, ...

Calciomercato Juventus - Higuan potrebbe rinnovare : per adesso no al River Plate : La Juventus in questa stagione sta mettendo in mostra un gioco sicuramente efficace e bello, il gol del 2 a 1 realizzato contro l'Inter dimostra come i bianconeri stiano assimilando i dettami tecnici e tattici di Maurizio Sarri. Un gioco che evidentemente esalta anche la qualità dei singoli, su tutti stanno sorprendendo Cuadrado come terzino destro, Pjanic come regista e soprattutto Higuain come punta. L'argentino, dato per partente in estate, ...

Calciomercato Juventus : Paratici prepara la sorpresa a centrocampo : Calciomercato Juventus – La società bianconera è pronta al colpaccio. I dirigenti della squadra piemontese, sono pronti a fare un “torto” alla Roma. L’idea di Fabio Paratici, è quella di riuscire a portare nel capoluogo piemontese, uno dei migliori prospetti che il calcio italiano ha messo in mostra negli ultimi anni. Il nome risponde a quello del talento della società capitolina, Nicolò Zaniolo. Il ragazzo, finito alla ...

Calciomercato Juventus : Can strizza l'occhio alla Premier - Cavani sarebbe più lontano : Il Calciomercato della Juventus è un argomento che alimenta sempre molti rumors. Così ogni giorno si sentono tante voci da una parte all’altra d’Europa. Oggi è il turno di Inghilterra e Francia che raccontano alcuni possibili sviluppi per due giocatori in orbita bianconera. Il primo è Emre Can che probabilmente a gennaio lascerà i bianconeri. Escluso dalla lista Champions e in fondo alle gerarchie di Sarri a centrocampo, il giocatore è ...

Calciomercato Juventus - Allegri vicino allo United : avrebbe chiesto Mandzukic ed Emre Can : E' sempre tempo di Calciomercato: nonostante questo weekend riprendano tutti i campionati, con la Juventus impegnata sabato 19 ottobre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium contro il Bologna, a tenere banco in questi sono il mercato e le possibili trattative che potrebbero svilupparsi nella sessione invernale. L'esigenza della Juventus è quella di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori e molti esuberi potrebbero lasciare Torino a ...

Calciomercato Juventus - altro che addii : arriva il doppio rinnovo! : Calciomercato Juventus- Un’estate trascorsa tra voci di mercato e potenziali colpi di scena, ora spazio al clamoroso rovescio della medaglia con conferme totali e improvvise. Di fatto, Dybala e Cuadrado sarebbero ormai pronti a mettere nero su bianconero il rinnovo contrattuale con la Juventus. Il primo potrebbe prolungare il suo contratto fino al 2024 con leggere adeguamento. Come anticipato, la Joya è stata ad un passo dall’addio ...

Calciomercato Juventus - Paratici tenta il colpo dal PSG : le ultimissime : Calciomercato Juventus – Pronta a recuperare Danilo e De Sciglio già contro il Bologna, la Juventus continua a sondare il mercato dei terzini in vista della finestra di gennaio. A tornare di moda ancora una volta è il nome di Thomas Meunier, poco utilizzato dal Paris Saint-Germain in questa stagione. Calciomercato Juventus, Meunier a Torino? Arrivato nel club parigino nell’estate del 2016, il belga ha collezionato infatti soltanto 8 ...

Calciomercato Juventus - il Real Madrid avrebbe proposto Isco e 30 milioni per Pjanic : Continuano ad arrivare importanti notizie di mercato per quanto riguarda la Juventus e le ultime novità si concentrano su Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco è stato autore di un ottimo inizio di stagione sotto la guida di Maurizio Sarri, allenatore che lo ha messo completamente al centro del gioco della Juve: le sue prestazioni non sono passate di certo inosservate, tanto che hanno catturato l'interesse di alcuni top club del calcio ...

Calciomercato Juventus - Ronaldo resta : potrebbero arrivare anche Eriksen e Kante : Mentre si susseguono le voci riguardanti una possibile chiusura anticipata dell'avventura di Ronaldo in bianconero (voci prontamente smentite da Fabio Paratici), l'allenatore della Juventus Maurizio Sarri sarebbe pronto a richiedere dei rinforzi provenienti da Chelsea e Tottenham. Prendendo spunto dal sito italiano 'Ilbianconero', The Sun afferma che la dirigenza bianconera starebbe monitorando N’Golo Kante ed Emerson Palmieri del Chelsea ...