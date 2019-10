Calcio | le triplette in Serie A partendo dalla panchina | in quattro nel club Cornelius

Fonte : oasport

(Di domenica 20 ottobre 2019) In Parma-Genoa, posticipo delle ore 18.00 dell’ottava giornata dellaA di, attaccante degli emiliani, entrando a gara in corso, al 12′ del primo tempo al posto di Inglese, ha siglato tre reti in appena otto minuti (a cavallo tra primo e secondo tempo, al netto del recupero della prima frazione) riuscendo in un’impresa vista solo tre volte nella storia del massimo campionato. Il primo fu Pietro Anastasi, nell’aprile 1975: Juventus-Lazio era sul punteggio di 1-0 (Bettega), poi Anastasi entra al 70′ e tra i minuti 83 ed 88 sigla la sua tripletta. Quelli dello juventino sono ancora oggi i tre gol più veloci e con meno tempo a disposizione tra quelli messi a segno dai calciatori appartenenti a questo ristrettissimo. La prestazione di Anastasi restò inimitata per oltre 35 anni: ci riuscirà nel 2011 Boateng. Il Milan è sotto per 3-0 a ...