Cagliari-Spal | il gol di Nainggolan è stupendo | il missile da fuori area si infila

Biglietti Cagliari-SPAL - come acquistare i tickets per l’ottava giornata di Serie A alla Sardegna Arena : Domenica 20 ottobre alle ore 15.00 Cagliari e SPAL si affrontano nella sfida valida per l’ottava giornata del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. Il Cagliari è una delle sorprese più belle della stagione. Un avvio sicuramente molto positivo per la squadra di Maran, che si trova al settimo posto con undici punti, che potevano essere anche di più viste le mancate vittorie casalinghe con Brescia e Verona. I sardi sono reduci dal ...

Cagliari - centrocampo di ferro : Nandez si prende sulle spalle la squadra - Nainggolan lancia frecciate a Conte : E’ cambiata la stagione del Cagliari, dopo un inizio di campionato difficile il club sardo ha conquistato una serie di vittorie e risultati utili che hanno permesso alla squadra di Maran di recuperare posizioni. Un protagonista è sicuramente il centrocampista Nandez, arrivato per sostituire Barella si è messo subito in mostra, adesso si racconta in un’intervista a ‘La Gazzette dello Sport’: “Pirlo. E’ ...

Le ultime dai campi - Allan e Younes in gruppo : cambi per Cagliari e Sampdoria - occhio alla sorpresa della Spal : NAPOLI – Facce sorridenti questa mattina a Castelvolturno. Ancelotti ha riunito tutti a Castelvolturno per preparare subito la sfida di mercoledì al San Paolo con il Cagliari. Come da programma la rosa si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio contro il Lecce hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa, sul campo 3, sono stati impegnati in una seduta tecnico tattica e di seguito hanno ...

Calciomercato - le ultime : ufficialità per la Spal - novità in casa Lazio - il Cagliari cerca due profili : Calciomercato – Ore intense per il Calciomercato. Le squadre tentano gli ultimi colpi. ufficialità in casa Spal. L’Atalanta ha ceduto in prestito alla Spal di Arkadiusz Reca (’95) con diritto di riscatto e contro-riscatto. L’esterno sinistro polacco, prelevato dal Wisla Plock nell’estate dell’anno scorso, coi nerazzurri allenati da Gian Piero Gasperini ha sole 5 presenze all’attivo. La Fifa ha dato ...