BTp Italia |  tutto quello che c’è da sapere sul nuovo collocamento che parte lunedì

Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo BTp Italia in asta da lunedì : Il nuovo titolo, con scadenza 28 ottobre 2027, offrirà una cedola minima garantita dello 0,6 per cento. Il collocamento ai risparmiatori retail è fino a martedì. Poi gli istituzionali

Emissione BTp Italia : tasso dello 0 - 60% fino al 2027 - le caratteristiche : Emissione Btp Italia: tasso dello 0,60% fino al 2027, le caratteristiche Al via la quindicesima Emissione del Btp Italia a otto anni: appuntamento fissato dal MEF per lunedì 21 ottobre 2019. Lo strumento finanziario rappresenta un’importante opportunità per gli investitori contro l’aumento dei prezzi grazie alle cedole che garantiscono un tasso reale annuo minimo che vengono pagate ogni sei mesi insieme alla rivalutazione del capitale su base ...

La quiete sullo spread riaccende il BTp Italia : da lunedì 21 nuovo titolo a 8 anni : Il calendario prevede qualche novità significativa rispetto al passato. L’offerta si articolerà in tre giorni invece dei canonici quattro;?i primi due saranno riservati ai piccoli risparmiatori, per i quali il BtpI è pensato, e l’ultimo agli istituzionali

SPREAD & BTp/ I grandi affari "irrazionali" dei mercati grazie alla crisi italiana : Sono anni che si parla di Italia in crisi. Cosa che ha fatto guadagnare molto chi ha deciso di investire nei nostri titoli di stato

Crisi di governo - tasso sui BTp scende ancora : spread sotto i 200 punti. Citigroup : “I mercati (per ora) celebrano il minor rischio Italia” : Borsa in forte rialzo e rendimenti dei Btp in ulteriore calo il giorno dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte nelle mani del capo dello Stato. Mentre procede il dialogo tra Pd e Movimento 5 Stelle, gli investitori sperano evidentemente nel rinvio del voto e nella rapida nascita di un nuovo governo politico. Secondo un report riservato di Citigroup, “la saga estiva di Matteo Salvini può aver gettato le basi per un governo più ...