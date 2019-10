Brexit | Johnson ha chiesto il rinvio dell’uscita al 31 gennaio con una lettera non

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 ottobre 2019) Lacon cui il Regno Unito chiede un nuovoper l’uscita dall’Ue è arrivata a Bruxelles, ma in calce non c’è la firma del primo ministro. E’ lo stratagemma utilizzato da Borisper tenere tutto insieme: l’obbligo di chiedere l’estensione derivante dalla la legge anti-no deal – approvata a settembre dai suoi oppositori in Parlamento per obbligarlo a farlo laddove un accordo di divorzio non fosse stato ratificato entro le 23 di ieri – e le dichiarazioni delle ultime ore: “Non negozierò uncon l’Unione europea”, aveva detto. L’annuncio è arrivato nella serata di sabato da Donald Tusk: “La richiesta di estensione è appena arrivata. Comincerò adesso a consultare i leader Ue su come reagire”, ha twittato il presidente del Consiglio Europeo. In effetti i testi inviati da Londra sono ...

antoguerrera : Incredibile. Johnson ha finalmente mandato la lettera per il rinvio della #Brexit, come imposto da Letwin ??MA...… - Capezzone : Su @atlanticomag , grazie a @dariomazzocchi e @jimmomo , la migliore spiegazione (chiara, non criptica) dell’accord… - antoguerrera : ?????? Passa l’emendamento Letwin! 322-306 Voto decisivo su Brexit di Johnson è rinviato! Furia dei brexiters! ?????? Ps… -