Brexit il 31 ottobre | ora possibilità quasi zero

Brexit - governo battuto : ok all’emendamento che rinvia l’uscita. Johnson : “Non negozierò con l’Ue alcun rinvio. Noi fuori il 31 ottobre” : governo Johnson battuto sull’emendamento Letwin. La Camera dei Comuni ha approvato con 322 sì e 306 no la proposta di modifica presentata dall’ex Tory Oliver Letwin e appoggiata dalle opposizioni che chiede che anche in caso di approvazione dell’accordo raggiunto dal governo con Bruxelles l’uscita del Regno Unito dalla Ue sia rinviata a dopo il 31 ottobre, se entro quella data non sarà approvata dal Parlamento tutta la legislazione ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Brexit : annunciato accordo Gb-Ue - 17 ottobre 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. annunciato l'accordo sulla Brexit, Londra e Bruxelles hanno finalmente trovato l'intesa, 17 ottobre 2019,

E’ fatta : sarà Brexit il 31 ottobre : Missione compiuta per il premier britannico Boris Johnson. BoJo è vicino ad ottenere l’accordo con l’Unione Europea sulla Brexit. Il

Brexit - la Regina : "Uscita dall'UE il 31 ottobre" : Come ampiamente anticipato nelle ultime settimane, oggi la Regina Elisabetta II d'Inghilterra si è recata in pompa magna a Westminster, accompagnata dal figlio Carlo, per l'atteso Discorso della Regina davanti ai parlamentari nel giorno della riapertura dei lavori dopo lo stop prolungato imposto dal premier Boris Johnson.Dieci minuti in cui la sovrana ha confermato l'intenzione del governo di portare il Regno Unito fuori dall'Unione Europea ...

La regina Elisabetta II : Brexit il 31 ottobre è priorita’ del Governo : La regina Elisabetta II arriva a Westminster per l'apertura ufficiale della nuova sessione del Parlamento britannico, mentre inizia una settimana cruciale per Regno Unito e Unione europea per la Brexit. Sono infatti in corso le ultime laboriose trattative per cercare di ottenere un accordo di divorzio, ancora "possibile", prima della scadenza del 31 ottobre, come ha dichiarato il ministro degli Esteri irlandese, Simon Coveney in Lussemburgo. Il ...

Brexit - la regina Elisabetta al Parlamento : “I cittadini europei avranno diritto di rimanere. Priorità del governo è l’uscita entro 31 ottobre” : I cittadini europei che hanno contribuito all’economia britannica “avranno il diritto di rimanere” dopo la Brexit. È un passaggio del discorso che la regina Elisabetta II ha pronunciato davanti al Parlamento di Westminster, nel quale viene illustrato il programma del governo per il nuovo anno legislativo. La “Priorità”, per l’esecutivo guidato da Boris Johnson, è assicurare che il Regno Unito esca dall’Unione ...

Brexit - Regina : governo va via 31 ottobre : 13.30 "La priorità del governo è sempre stata quella di assicurare l'uscita del Regno Unito dalla Ue il 31 ottobre". Lo ha detto la Regina Elisabetta II nel suo discorso al Parlamento britannico. Ha sottolineato "che il governo intende lavorare a una nuova partnership con la Ue", sulla base di un accordo di libero commercio. Verrà introdotta una nuova legge sull'immigrazione,che metterà fine al libero movimento. Sarà tuttavia garantito ai ...

Johnson Brexit il 31 ottobre con o senza accordo : Johnson Brexit il 31 ottobre con o senza accordo. "Le persone hanno votato per uscire dell'UE. La maggior parte delle persone crede che il referendum

Brexit - CORTE SUPREMA RIAPRE PARLAMENTO/ Johnson "Londra fuori dall'Ue il 31 ottobre" : BREXIT, la CORTE SUPREMA ha riaperto il PARLAMENTO dopo la sentenza. Boris Johnson commenta: "Londra fuori dall'Ue il 31 ottobre"

Brexit - dopo l’incontro con Junker Johnson ribadisce : fuori da Ue il 31 ottobre : Johnson ha riconfermato il suo «impegno sull’Accordo del Venerdì santo» e la sua determinazione a «raggiungere un accordo senza il backstop, che il Parlamento britannico possa sostenere». Il premier ha ribadito che «non richiederà un'estensione ed uscirà dall'Ue il 31 ottobre»

Brexit. Non ci saranno elezioni ad ottobre : il Parlamento vuole il rinvio : E’ stata nuovamente bocciata la mozione presentata dal premier Boris Johnson per la convocazione di elezioni anticipate nel Regno Unito

Brexit - lo speaker Bercow fa un passo indietro : dimissioni il 31 ottobre : Lo speaker della Camera dei Comuni, diventato famoso in tutto il mondo per i suoi «ordeeeer!» durante i dibattiti più concitati, ha annunciato che si dimetterà dal suo ruolo alla fine del mese prossimo. In caso di elezioni anticipate, il suo mandato potrebbe scadere oggi

Brexit - sondaggi favorevoli a Johnson che non rinuncia all’uscita entro ottobre : Il primo ministro ha subito cocenti sconfitte in parlamento e perde pezzi ma guadagna consenso elettorale. Almeno secondo i sondaggi di YouGov che danno vincenti i Conservatori con 14 punti di vantaggio sul Labour

La Camera dei Lord ha approvato una legge per obbligare Boris Johnson a chiedere una proroga di Brexit nel caso non si trovi un accordo entro metà ottobre : La Camera dei Lord, la Camera alta del Parlamento britannico, ha approvato una legge per obbligare il primo ministro Boris Johnson a chiedere una proroga su Brexit se entro il prossimo Consiglio Europeo del 17 ottobre non avrà ottenuto un