Brexit, chiesta estensione a 31 gennaio

Londra chiede a Bruxelles di concedere un'dellafino al 312020. Lo specifica la lettera, non firmata dal premier Jonhson,al Consiglio europeo. Il testo spiega che si riuscirà ad arrivare alla ratifica di un accordo prima di questa data:"Questo periodo potrebbe terminare in anticipo" Una linea confermata dal ministro Gove, incaricato di coordinare i preparativi per la: "Usciremo il 31 ottobre. Abbiamo mezzi e capacità per farlo". L'Ue intanto ha avviato le consultazioni aulla ridi.(Di domenica 20 ottobre 2019)