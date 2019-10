Boxe | Ryad Merhy batte Imre Szello per il titolo Interim vacante dei massimi leggeri WBA

Fonte : oasport

(Di domenica 20 ottobre 2019) Il belga(29-1, 24 KO) vince, nella sua terra, allo Spiroudome di Charleroi, ilWBAdei, lasciatodall'ucraino Oleksandr Usyk,ndo in sette round l'ungherese(24-1, 16 KO). L'equilibrio che caratterizza l'inizio del match si sposta lentamente in favore del padrone di casa, che inizia a mettere grande pressione sul suo avversario., 36 anni, al suo primo combattimento fuori dall'Ungheria, non tiene il ritmo del suo avversario e va per due volte al tappeto nella sesta e settima ripresa, prima del KO definitivo assestato nella parte iniziale proprio del settimo round. federico.rossini@oasport.it