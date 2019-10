Box Office USA 20 ottobre | Maleficent non entusiasma il botteghino americano

Fonte : dituttounpop

(Di domenica 20 ottobre 2019) BoxUSA 20e Zombieland incastrano Joker Joker resiste al boxUSA mantenendo la seconda posizione con poco meno d 30 milioni e oltre 245 totali.è prima ma con soli 36 milioni -48% rispetto ai 69 milioni del primo capitolo del 2014 e soprattutto per riuscire a ripagare i 185 milioni e guadagnarci dovrà incassare bene anche all’estero. Intanto al primo weekend l’incasso globale è di 153 milioni considerata, come riporta deadline, una buona partenza per raggiungere il breakeven point calcolato a 400 miilioni ma che forse non consiglierà un altro film nella saga. Buon debutto per Zombieland 2 di Sony costato 48 milioni ha incassato 26.7 milioni solo in patria. Un buon debutto. BoxUSA weekend – I dati 20: Signora del Male (USA BV) di Joachim Ronning we 36.000.000 $ (tot. =) Joker (USA Warner Bros) di ...

