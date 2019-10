Boris Johnson si è dovuto piegare | ufficiale Brexit rinviata al 31 gennaio 2020

Fonte : laprimapagina

(Di domenica 20 ottobre 2019) Una figuraccia dopo l’altra per BoJo. Aveva detto “meglio morto in un fosso” che un rinvio sulla. Ma

Capezzone : Su @atlanticomag , grazie a @dariomazzocchi e @jimmomo , la migliore spiegazione (chiara, non criptica) dell’accord… - antoguerrera : ECCO LE - incredibili - LETTERE DI BORIS JOHNSON per il rinvio della #Brexit - La prima, fotocopiata, non firmata,… - antoguerrera : ??Lettera di Boris Johnson?? Non dice esplicitamente che invierà la lettera di rinvio della #Brexit (al 31 gennaio 20… -