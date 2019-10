Bologna – Il rigore non dato ed il potere di Mihajlovic | De Leo sincero | “ci dimostra che

Era rigore il fallo di mani di De Ligt. Il Bologna : «L’arbitro doveva andare al Var» : Non ci sono molti dubbi per il Corriere dello Sport che l’episodio accaduto in pieno recupero di Juve-Bologna fosse rigore. De Ligt intercetta con il gomito la palla in piena area le telecamere poste dietro la linea di fondo campo mostrano la gamba sinistra del difensore olandese andare a vuoto, mentre il gomito sinistro largo finisce per intercettare la sfera. Il Bologna si è fatto sentire al termine della gara «Avremmo gradito che ...

Rigore non concesso al Bologna - lo sfogo di Carlo Alvino su Twitter : Il noto giornalista di TvLuna Carlo Alvino ha commentato di pancia, tramite il proprio account Twitter, il mancato Rigore concesso al Bologna per un tocco di mano di De Ligt. Il Rigore non concesso al Bologna crea assolutamente un precedente. L’ex telecronista Sky non ci sta ed esprime il suo disappunto sui social. Troveranno commentatori compiacenti a caccia di giustificazioni regolamentari, faranno riferimenti ad altri episodi, ...