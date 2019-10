Biciclette sui treni Intercity | entro la fine del 2020 saranno attrezzati 82 convogli

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 ottobre 2019) Finalmente lepotranno viaggiare suisenza essere un bagaglio.ladel, su tutti iditalia si potrà viaggiare con la bici al seguito. Tutti gli 82Giornodotati di sei posti perciascuno. Cinquesono già statidicembrelotutti gli altri. L’innovazione, spiega in una notatalia, viene incontro alle richieste delle associazioni ciclistiche, in primo luogo la Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta). Al momento, solo suiregionali ci sono posti per le, pagando un supplemento di 3,50 euro al giorno. Suglie sulle Frecce, lepossono essere portate soltanto smontate e infilate duna sacca, come un bagaglio. Una pratica estremamente disagevole per i ciclisti. Da anni la Fiab conduce una battaglia ...

