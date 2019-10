Belmonte Mezzagno Morti Giorgio Casella e Kevin Vincenzo La Ciura | arrestato Rosario

Fonte : laprimapagina

(Di domenica 20 ottobre 2019) Due giovani vite spezzate nel Palermitano. Tre feriti gravissimi. E’ il bilancio dell’incidente di. I cinque giovani tra

RaiNews : È stato arrestato il giovane alla guida dell'auto che è uscita fuori strada a Belmonte Mezzagno (Pa). Nell'incident… - imarkez : RT @blogsicilia: Tragedia di Belmonte Mezzagno, amici in lacrime: 'Non si può morire così è stato terribile' - - ugozagarella : Tragedia di Belmonte Mezzagno, amici in lacrime: 'Non si può morire così è stato terribile' | BlogSicilia - Quotidi… -