Belen e De Martino | fuga d’amore extralusso alle Maldive

Belen e Stefano De Martino - fuga d'amore nel resort di lusso : «Sembri una cotoletta» : fuga d'amore per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La coppia si è concessa qualche giorno all'insegna del sole e del relax alle Maldive e sta documentando tutto sui social. In una...

Belen Rodriguez e De Martino : vacanza alle Maldive in un resort a cinque stelle : Il "mistero" è stato risolto: dopo due giorni d'assenza dai social network, Belen Rodriguez ha svelato la località da sogno dove sta soggiornando in questi giorni con il marito. È un lussuoso resort delle Maldive la meta che hanno scelto i chiacchierati coniugi per questa vacanza improvvisata: stando a quello che si legge sul web, dormire una sola notte in questa struttura a 5 stelle costerebbe attorno ai mille euro. Belen e Stefano innamorati ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino volano alle Maldive. La vacanza è extra lusso : Una delle coppie più discusse dello showbiz nostrano, nelle ultime ore, fa parlare di sé, per essere atterrata in un vero e proprio paradiso terrestre. Tra un impegno e l'altro, la coppia ha deciso di concedersi una vacanza all'insegna del sano relax e della suggestiva bellezza naturale delle Maldive, un Paese tropicale situato nell'Oceano Indiano. "Il mio gigante", si legge tra le parole scritte dalla conduttrice Rodriguez e destinate al suo ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino : 'fuga' in un posto top secret - Santiago coi nonni : Dov'erano diretti Belen Rodriguez e Stefano De Martino un paio di giorni fa? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip dopo aver visto le tante Stories che l'argentina ha pubblicato su Instagram durante il viaggio in aereo che stava facendo con il marito. Dopo aver condiviso molti momenti della tratta extra lusso che lei il napoletano hanno fatto, la showgirl è sparita dai social network: non si conosce, perciò, ancora ...

Belen Rodriguez : "Il secondo matrimonio con Stefano De Martino non è in preventivo" (video) : prosegui la letturaBelen Rodriguez: "Il secondo matrimonio con Stefano De Martino non è in preventivo" (video) pubblicato su Gossipblog.it 10 ottobre 2019 10:51.

Per Belen e De Martino prove di matrimonio : Per Belen Rodriguez e Stefano De Martino l’amore va a gonfie vele. Il settimanale “Chi” li ha fotografati durante una giornata spensierata trascorsa in famiglia, con i rispettivi clan finalmente riuniti. In barca con loro in Costiera Amalfitana ci sono Veronica e Gustavo, mamma e papà della showgirl, e Enrico e Mariarosa, genitori del ballerino, oltre ai fratelli di lui e al piccolo Santiago. I Rodriguez e i De Martino hanno ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino : famiglie riunite in attesa delle 'nozze bis' : Dopo mesi d'assenza, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati a campeggiare sulla copertina del numero di "Chi" che è uscito oggi, mercoledì 9 ottobre. La rivista diretta da Alfonso Signorini aggiorna i suoi lettori sul fine settimana da sogno che la coppia ha vissuto: in occasione dei 30 anni del ballerino, tutti i suoi parenti e quelli della moglie hanno soggiornano sullo yacht di loro proprietà. Belen e Stefano innamoratissimi a ...

Stefano De Martino e Belen Rodriguez fanno le prove di matrimonio? : Stefano De Martino e Belen Rodriguez pronti per il matrimonio bis? Dopo ben quattro anni di separazione, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme per la gioia di tutti. In realtà non si sono mai lasciati per amore del figlio Santiago anche se hanno avuto entrambe diverse relazioni con altre persone. Il conduttore di Stasera Tutto è Possibile e la presentatrice di Tu Si Que Vales amano mostrarsi sui social insieme come una coppia ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino - per i 30 anni di lui si concedono una minicrociera : Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Chi magazine, Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno celebrato il 30esimo compleanno del conduttore Rai concedendosi una mini-crociera nel Golfo di Napoli... Dopo aver condotto in coppia i programmi La notte della Taranta e il Festival di Castrocaro, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati al centro dell'attenzione mediatica. Avevano recentemente ufficializzato sui social il loro ritorno ...

Belen Rodriguez : famiglie riunite per i 30 anni di Stefano De Martino : Belen Rodriguez e Stefano De Martino, per i 30 anni del conduttore è successo qualcosa di molto speciale Festa in grande per i 30 anni del simpaticissimo Stefano De Martino. Il conduttore di Stasera tutto è possibile si è recato con la sua famiglia, e con sua moglie Belen Rodriguez, a Napoli per festeggiare il […] L'articolo Belen Rodriguez: famiglie riunite per i 30 anni di Stefano De Martino proviene da Gossip e Tv.

Belen e Stefano De Martino pazzi per lo shopping vintage : Occhiali da sole e giaccone per lui, minigonna, camicietta e sandali per lei. Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono divertiti a provare e indossare indumenti e accessori usati, durante un piacevole pomeriggio dedicato agli acquisti. Dopo i festeggiamenti del trentesimo compleanno del ballerino napoletano, la coppia più chiacchierata del gossip ha trascorso una tranquilla giornata all'insegna dello shopping vintange. Belen ha documentato ...

“Allora è vero!”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino - il gossip esplode. È bastato un gesto per far capire tutto : Si erano detto dì il 20 settembre del 2013 ma poi, il loro amore che sembrava potesse durare in eterno è finito. E così Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati spezzando il cuore dei loro fan che erano pazzi di loro. E pensare che quell’amore era stato tanto ostacolato: quando tra i due era scoccata la scintilla, Stefano De Martino era ancora fidanzato con Emma e all’inizio Belen non fu accolta con calore dai fan che la ...

Belen - auguri social a Stefano De Martino per i suoi 30 anni (e lui reagisce così) : Stefano De Martino compie 30 anni, i teneri auguri di Belen: «Lo rifarei altre mille volte…». Dopo aver festeggiato il compleanno con una cena in famiglia, arrivano via social i teneri auguri della showgirl argentina per il marito. Su Instagram, Belen scrive: «E lo rifarei altre mille volte, tutto quanto, perché la mia persona preferita al mondo sei tu…. auguri vida mia! Te amo con locura loco hermoso ?? #30anni». Stefano De Martino ...

Belen - le immagini della festa di compleanno di Stefano De Martino. I fan notano due assenze : «Dove sono?» : Belen, le immagini della festa di compleanno di Stefano De Martino. I fan notano due assenze: «Dove sono?». Oggi 3 ottobre, Stefano De Martino ha compiuto trent'anni. Il...