Batistuta | Appena ho smesso di giocare | avevo le caviglie a pezzi | ho pensato

(Di domenica 20 ottobre 2019) “, mi sono ritrovato con le. Nonpiù cartilagine. Osso contro osso, su un peso di 86-87 chili: il minimo movimento diventava un tormento. Lo stesso problema di Van Basten, che ha detto basta a 28 anni. Certi giorni non riuscivo a scendere dal letto. Piangevo di rabbia e mi dicevo: non può finire così”. Gabriel Omarracconta in una lunga intervista su 7 de Il Corriere della Sera, il suo dramma dopo averdi. Per 17 anni, con alti e bassi, ha combattuto un nemico invincibile. “La mia famiglia mi reclamava: ora puoi stare con noi. E invece soffrivo, stavo male. Così male che sono andato da un amico medico e gli ho chiesto di amputarmi le gambe. L’ho pregato, ho insistito. Gli ho detto che quella non era più vita”.Un mese fa a Basilea gli è stata applicata ...

