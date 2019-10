Baseball | MLB 2019 | gli Houston Astros raggiungono i Washington Nationals alle World

Baseball - MLB 2019 : i Washington Nationals accedono alle World Series per la prima volta - St. Louis Cardinals sconfitti per 4-0 : I Washington Nationals entrano per la prima volta nelle World Series della MLB vincendo per 4-0 la serie decisiva di National League contro i St. Louis Cardinals, regalando un momento atteso da tantissimo tempo nella capitale americana. 86 anni, infatti, sono passati da quando i Washington Senators (che con i Nationals nulla hanno a che vedere in termini di eredità storica) riuscirono a mettere le mani sul massimo campionato professionistico di ...

LIVE Italia-Israele - Preolimpico Baseball 2019 in DIRETTA : match difficilissimo per gli azzurri - c’è la star di MLB Danny Valencia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida – Il programma della partita Buonasera, e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE testuale di OA Sport, che per l’occasione ci porterà allo Stadio Nino Cavalli di Parma, dove è in corso il Preolimpico di baseball 2019, e dove l’Italia a punteggio pieno cercherà di alimentare le speranze di staccare un pass per Tokyo 2020, affrontando però una formazione molto ...