Barbara d' Urso | Ospitata di Morgan a Live era confermata | siamo basiti | non

Pupo fa una battuta su Barbara d’Urso. Lei : “Ma che ti frega!” : Live Non è la d’Urso, Pupo punzecchia Barbara: la sua reazione Pupo ha deciso di sottoporsi alle temibili cinque sfere di Barbara d’Urso. Il cantante è stato duramente criticato a causa delle sue scelte amorose, in quanto l’ospite di Live Non è la d’Urso ha scelto di vivere una relazione poliamorosa. Prima di vedere una clip a lui dedicata, il cantante ha punzecchiato la conduttrice chiedendole se è vero che è da tempo ...

Morgan dà forfait a Barbara d’Urso : perché non si è presentato a Live : Live Non è la d’Urso: perché Morgan non è andato stasera da Barbara Barbara d’Urso ha iniziato la diretta di questa sera annunciando che il cantante Morgan, che avrebbe dovuto essere in studio a parlare dello sfratto subito e delle sue passate relazioni, ha scelto di non presentarsi a Live Non è la d’Urso. Il motivo? Il cantante ha dichiarato che lui avrebbe preso parte alla trasmissione soltanto a determinate condizioni che, ...

Domenica Live - tensione da Barbara D'Urso. Eva Henger contro Lucas fidanzato di Mercedesz. Interviene la madre : "Da tre mesi non sento Mercedesz. Abbiamo litigato e mi ha cancellato da WhatsApp". In studio da Barbara D'Urso a Domenica Live ci sono Eva Henger e il figlio Riccardino. Il quale dice riferendosi alla rottura tra loro e Mercedesz: "Secondo me sicuramente si sono messi le mani addosso tutti e due, s

Morgan dà forfait a Barbara D'Urso : "Mi hanno esasperato" : “Io non vado da Barbara D’Urso questa sera, nonostante abbiano pubblicizzato che ci sarei andato. Vi dico perché, anche se sono dinamiche che andrebbero tenute riservate. Ma sono esausto di tutte quelle assurdità che poi si dicono e si scrivono sul mio conto, fasulle, frutto di una non conoscenza dei fatti. Sono solo un incontrollato mare di delirio impietoso e impreciso, su cui cercherò di aprirvi gli occhi ...

Domenica in - Leonardo Pieraccioni e la battuta su Barbara D'Urso : risate e imbarazzo da Mara Venier : "A dire la verità mi stai disturbando perché sto guardando Barbara D'Urso". Leonardo Pieraccioni, in collegamento con Mara Venier a Domenica In, su Rai uno, fa irruzione con una battuta durante l'intervista all'amico Carlo Conti, provocando le risate dello studio e del pubblico. Mara a quel punto ha

Barbara d’Urso - guai dopo un talk a Pomeriggio 5 : interviene Portento : Pomeriggio 5, Barbara d’Urso querelata da Angela Cavagna: Orlando Portento risponde alla sua ex dopo essere stato ospite a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso e aver fatto infuriare la sua ex moglie (Angela Cavagna, ndr) per le sue dichiarazioni in diretta tanto da beccarsi una querela, Orlando Portento ha parlato dell’accaduto sulle pagine di Di Più. L’uomo ha scritto una lettera alla sua ex moglie in cui le dice di essere ...

Barbara D'Urso - "il giornalista denunciato sono io". Clamorosa sorpresa : un nome super-vip : Qualche giorno fa Barbara D'Urso ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video nel quale rivelava di aver finalmente scoperto, grazie alle indagini della polizia postale, chi si nascondesse dietro al profilo fake, che per più di un anno le ha arrecato non pochi problemi. Senza fare nomi, Carmelit

Barbara D’Urso - Tutti gli Ospiti dei Suoi Talk Show! : Ancora una volta sarà una domenica piena per Barbara D’Urso: a Domenica Live Kikò Nalli e una star a sorpresa. A Live Non è la D’Urso invece Morgan, Pupo e Rocco Siffredi. Ecco chi ci intratterrà in compagnia di Barbara D’Urso! Barbara D’Urso è pronta per l’ultima volta a farsi in due con i Suoi Talk show per occupare la domenica su Canale 5. Dalla prossima settimana infatti è assolutamente riconfermato Domenica ...

“Sbugiardata!”. Barbara D’Urso - scatta la denuncia. Ma la verità è un’altra e lei fa una figuraccia : Dai suoi profili social, Barbara D’Urso ha raccontato quanto accaduto nelle ultime ore. La conduttrice ha confermato di essere stata costretta a sporre denuncia perché perseguitata per circa un anno, come si legge anche negli atti della Procura, da un profilo fake sui social che le avrebbe procurato notevole paura ed ansia. Barbara però specifica di aver sporto denuncia contro ignoti e di aver scoperto grazie alle indagini che dietro questo ...

Barbara d’Urso - Dandolo replica dopo il video : “E’ stato un ragazzo!” : Barbara d’Urso, Alberto Dandolo chiarisce: “Quel profilo l’ha creato un ragazzo sardo” Oggi Barbara d’Urso ha dichiarato sui social di essere venuta a conoscenza che ci sarebbe una sorta di collegamento tra il gestore del profilo instagram che l’ha sempre insultata e un famoso giornalista di cui non ha voluto fare il nome. E a stretto giro proprio quel giornalista, Alberto Dandolo, ha replicato immediatamente ...

Selvaggia Lucarelli contro Barbara D'Urso : 'Sara Tommasi trattata come Joker' : Che tra le due non corra buon sangue è notorio: di 'scaramucce' tra loro ce ne è stata più d'una finita in tribunale. In una delle ultime risolta per via giudiziaria, Selvaggia Lucarelli, condannata in primo grado per aver paragonato Barbara D'Urso al criminale nazista Erik Priebke, lo scorso luglio è stata assolta in appello. Stavolta l'opinionista, nota al grande pubblico per i post pungenti sui temi più disparati e gli interventi al vetriolo ...

Andrea Mainardi da Barbara d’Urso : il matrimonio e la gaffe mai svelata : Andrea Mainardi racconta a Barbara d’Urso una gaffe inedita capitata al suo matrimonio: “Ho fatto una mezza figura” A Pomeriggio Cinque è sbarcato Andrea Mainardi, fresco di matrimonio con Anna Tripoli. Per l’occasione, il programma Mediaset ha preparato una clip sul giorno in cui si è svolta la cerimonia. Il cuoco, da sempre sensibile alle […] L'articolo Andrea Mainardi da Barbara d’Urso: il matrimonio e la ...

Barbara D'Urso : "Ho denunciato un profilo fake - dietro c'era un noto giornalista" : La conduttrice su Instagram: "Se avessi saputo che dietro tutto questo ci fosse stato questo giornalista non avrei mai fatto una denuncia contro ignoti, bastava dirlo"