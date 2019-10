Bagno di folla per il premio La Pellicola D’oro alla Festa del Cinema di Roma

VIDEO Valentino Rossi - un fenomeno in Giappone : Bagno di folla per il Dottore - spunta anche un manga a Motegi : Valentino Rossi è un vero e proprio idolo in Giappone, il Dottore è amatissimo dal pubblico nipponico che infatti lo ha aspettato in maniera calorosa a Motegi. Tantissimi fan per il centauro di Tavullia e a un certo punto è spuntato anche un manga che ritrae il nove volte Campione del Mondo, simpaticissima una bambina che sembra davvero innamorata di Valentino Rossi. Di seguito il VIDEO dei tifosi del pilota della Yamaha. VIDEO manga ...

Bagno di folla a Roma per Mara Venier stilista : "Lavoro e affetti a gonfie vele - non potrei chiedere di più dalla vita" (VIDEOINTERVISTA) : Bagno di folla a Roma per Mara Venier stilista: "Lavoro e affetti a gonfie vele, non potrei chiedere di più dalla vita" (VIDEOINTERVISTA)

M5S - festa a Napoli : Bagno di folla per Di Maio. Casaleggio : «Ex ministri assenti hanno sbagliato» : dal nostro inviato Napoli Luigi Di Maio anticipa in un'intervvista in tv i temi che tratterà alla festa M5S a Napoli e va a pranzo con Beppe Grillo in attesa di arrivare...

Parte da Milano il tour di Francesco Renga - 29 canzoni in scaletta e un Bagno di folla : “L’Altra Metà siete voi” : Parte dal Teatro Arcimboldi di Milano venerdì 11 e sabato 12 ottobre L'Altra Metà tour di Francesco Renga. Il concept dell'album trova spazio sul palco attraverso una serie di specchi, affinché ognuno si rispecchi nell'altra Metà di sé. Gli specchi vengono ripresi anche dalla giacca dell'artista, sul finale. Bellezza, sogni, amore: per l'apertura del nuovo tour Francesco Renga ha scelto quattro canzoni importanti collocate all'interno di ...

Fiorentina - Bagno di folla per Ribery : selfie e autografi per il francese : bagno di folla per Franck Ribery protagonista oggi di una sessione autografi organizzata dalla Fiorentina nel proprio negozio situato in centro. Tantissimi i tifosi desiderosi di vedere da vicino il campione francese che a dispetto dei 36 anni sta contribuendo al rilancio della squadra viola. Limitato a 500 il numero di coloro che, muniti di apposito braccialetto, hanno potuto farsi fare un autografo o un selfie. Infine. lunga telefonata ...

VIDEO MotoGP - Bagno di folla per Marc Marquez che festeggia coi propri tifosi : Il tanto atteso ottavo titolo mondiale è arrivato con la vittoria nel GP della Thailandia 2019 per Marc Marquez, che ha dominato in maniera totale questa stagione del motomondiale e si avvicina ai nove titoli di Valentino Rossi ormai distanti una sola lunghezza. Con quattro gare d’anticipo il pilota spagnolo ha portato il suo vantaggio su Andrea Dovizioso a 110 punti, chiudendo i giochi anche per la matematica; Marquez si è concesso un ...

Per Conte piccolo Bagno di folla a Lecce. E ci scappa anche il selfie col cagnolino : selfie e strette di mano: il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prima di ripartire da Lecce è sceso dall’auto e si è fermato a salutare la gente che si era fermata sulla strada, al di là delle transenne tra foto e scambi di battute. Tra le molte foto, anche uno scatto con in braccio un cagnolino.“Sarà l’avvocato del Sud?”, gli è stato chiesto dalla folla. “Sono il premier di ...

Matteo Salvini - Bagno di folla a Montecitorio durante la fiducia : "Poltronari - vi manderemo a casa" : Mentre il discorso di Giuseppe Conte sulla fiducia al governo giallorosso iniziava alla Camera, Matteo Salvini veniva assalito da un bagno di folla durante la manifestazione a Roma, davanti a Montecitorio, contro l'inciucio di Pd e M5s. "In diretta da Roma, le persone vere e libere di questa piazza

Bagno di folla per Maradona nella presentazione ufficiale a La Plata - spunta anche Napoli : Diego Armando Maradona torna in Argentina per allenare il Gimnasia La Plata: dopo la firma sul contratto annuale e l’ufficialità è tempo di presentazione nello stadio Juan Carmelo Zerillo, meglio conosciuto come ‘stadio del Bosque’. Tanti festeggiamenti per le strade della città hanno anticipato l’arrivo dell’ex fuoriclasse azzurro, chiamato a risollevare le sorti di una squadra attualmente ultima in ...

VIDEO F1 - GP Italia 2019 : Bagno di folla e autografi per Vettel e Leclerc nella fan zone : Tempo di fan zone per Charles Leclerc e Sebastian Vettel: i due piloti della Ferrari si mostrano con un animo piuttosto tranquillo mentre firmano autografi per i tifosi. Di sicuro non è insoddisfatto il monegasco, che partirà oggi dalla pole position, dopo una delle sessioni di qualifica dal finale più, in un certo senso, curioso che si sia visto negli ultimi tempi. Al tedesco, invece, serve una prova per dimostrare di essere ancora il pilota ...

Formula 1 – Festa 90 anni Ferrari - Bagno di folla per Leclerc : “ho sempre tifato la Rossa - vedervi qui è un sogno” : Charles Leclerc tifatissimo in Piazza Duomo a Milano per la Festa dei 90 anni della Ferrari: il pilota monegasco emozionato per l’affetto dei tifosi bagno di folla in Piazza Duomo a Milano per la Festa dei 90 anni della Ferrari. Grande boato per Charles Leclerc, fresco vincitore della gara di Spa, primo successo stagionale della Scuderia di Maranello. Il giovane pilota monegasco, considerato il presente e il futuro della ...

Bagno di folla al red carpet di "The King" per Timothée Chalamet e Lily-Rose Depp - : Fonte foto: La PresseBagno di folla al red carpet di "The King" per Timothée Chalamet e Lily-Rose Depp 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna L'abbraccio dei fan per l'attore del nuovo film dell'attore di "Chiamami col tuo nome" e per la figlia di Depp

Bagno di folla per l'arrivo a Venezia di Julie Andrews - : Fonte foto: La PresseBagno di folla per l'arrivo a Venezia di Julie Andrews 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna La celebre attrice è ora alla Darsena