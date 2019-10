Avocado - il frutto "di moda" che ha una storia italiana : Alexa Ahern Pochi sanno che questo frutto tropicale è in realtà molto più italiano di quanto si pensi. Con una lunga storia e un'industria piccola, ma in crescita È il re di Instagram, cibo preferito da millennial (e non), simbolo di un'epoca: l’Avocado, il frutto del momento. Si trova ovunque, sui profili degli influencer, nelle ricette degli chef più rinomati, negli “Avocado toast” dei ristoranti più popolari della città, e persino ...