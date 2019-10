Avellino-Bari 2-2 | Capuano | «I miei sono andati oltre lo strapazzo» VIDEO

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 20 ottobre 2019) È finita 2-2 tra, decima giornata del campionato di Serie C. È stato l’esordio di Eziolinosulla panchina dei lupi. L’ha giocato un’ottima partita, è andato in vantaggio nel primo tempo con Charpentier. Nella ripresa, ha subito il ritorno della squadra di Vivarini che ha ribaltato la partita con la doppietta di Simeri. Al 73esimo il bel pareggio di Illanes. L’avrebbe meritato il successo. Ilè quinto in classifica, con 18 punti, a 5 dal Potenza capolista. L’è quindicesimo con 11 punti, appena sopra la zone retrocessione. Nella conferenza post-partita, una conferenza in cui il tecnico è stato molto sobrio,ha elogiato i suoi: «lo». E non si è soffermato sulla contestazione della curva nei suoi confronti, anzi ha elogiato i tifosi. È uscito tra gli applausi della ...

napolista : Avellino-Bari 2-2, Capuano: «I miei sono andati oltre lo strapazzo» La “prima“ di Eziolino sulla panchina dei lupi… - ilCiriaco : Capuano, buona la prima: tra Avellino e Bari finisce 2-2 - _Tiempo_Extra_ : #Futbol #SerieC ???? - Grupo C - Fecha 10 Picerno 0-0 Francavilla Viterbese 6-1 Rende Avellino 2-2 Bari Bisceglie 0-1… -