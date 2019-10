Autoerotismo davanti a madre con neonato | molestie a un' altra donna | fermato romeno

Pratica Autoerotismo nel parco davanti a due 15enni : denunciato : Pratica autoerotismo davanti a due ragazze di quindici anni e viene fermato. Così, un 34enne incensurato, della provincia di Pavia, è stato denunciato dai carabinieri per atti osceni in luogo pubblico. I fatti risalgono a sabato pomeriggio, all'interno del parco urbano Isola Carolina, a Lodi. Stando a quanto si apprende dalla testata giornalista online Il Giornale di Lodi, l'uomo avrebbe cominciato a toccarsi nelle parti alla presenza di due ...

La follia del gambiano a Brescia! Autoerotismo davanti a mamme e bimbi : Lo straniero, un richiedente asilo in trasferta a Brescia, era completamente ubriaco: dopo essersi denudato ed aver esibito le parti intime ai presenti, ha iniziato a masturbarsi. Per lui solo una denuncia a piede libero. Completamente ubriaco, si è abbassato i pantaloni in un parco di Brescia frequentato da bambini e famiglie, ed ha iniziato a masturbarsi.\\ L'episodio, che ha visto protagonista un richiedente asilo gambiano ...