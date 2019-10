Fonte : davidemaggio

(Di domenica 20 ottobre 2019) Tú sí que valesNella serata di ieri, su Rai1 la quarta puntata di Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 l’esordio di Tú sí que vales 6 ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS 16 ha interessato .000 spettatori (%). A seguire FBI è stato visto da .000 spettatori (%). Su Italia1 Cicogne in missione ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 il nuovo appuntamento con Le Ragazze ha raccolto davanti al video .000 spettatori con il %. Su Rete4 Il compagno Don Camillo totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Little Murders 3 ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 The Guardian segna .000 spettatori (%). Sul Nove In The Name Of The King ha raccolto .000 spettatori (%). Access Prime Time Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene .000 ...

SerieTvserie : Ascolti tv sabato 19 ottobre 2019 - antoniogenna : TV USA La settimana sui canali cavo #460 – Bilancio ascolti telefilm da domenica 13 a sabato 19 ottobre 2019: stabi… - Gigionda : Sabato, 19 ottobre 2019 - 11:18:00 Ascolti Tv: Renzi spopola alla Leopolda ma i telegiornali Rai lo cancellano Neg… -