Ascolti Tv 19 ottobre | Tu Si Que Vales batte Ulisse | vittoria schiacciante

Ascolti Tv Sabato 19 ottobre - l’esordio di Tu Si Que Vales : Ascolti Tv Sabato 19 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Tu Si Que Vales – Canale 5 – milioni e % 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Ulisse – Rai 1 – milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln NCIS 1a Tv + FBI 1a Tv- Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Cicogne in missione – Italia 1 ...

Dati Ascolti Tv venerdì sera 18 ottobre : vince Tale e quale show con Carlo Conti Eccoci arrivati ai nuovi risultati dell'ennesima e agguerritissima sfida del venerdì sera, 18 ottobre in questo caso, in cui Rai e Mediaset hanno sfoderato due assi nella manica: da una parte infatti su Rai Uno è andata in onda la

Ascolti USA giovedì 17 ottobre - calano Grey’s Anatomy e Young Sheldon - cresce Evil : Ascolti tv USA giovedì 17 ottobre, recupera Evil che vince alle 22, male Grey’s Anatomy e Young Sheldon (programmi non sportivi più visti) Ascolti tv USA giovedì 17 ottobre – calano i due programmi non sportivi più visti della serata, Young Sheldon e Grey’s Anatomy e Superstore è sempre più vicino a Sheldon. Qualcosa non sta funzionando in casa Grey’s Anatomy se settimana dopo settimana la serie continua a calare con 5,7 ...