Anticipazioni U&D over del 21 ottobre | Ida lascia Riccardo dopo la lettera d' amore

Anticipazioni U&D trono classico : Giulia bacia Alessandro e allontana Daniele : I colpi di scena a Uomini e donne trono classico non mancano mai e nel corso dell'ultima registrazione ci sono state delle novità importanti che hanno riguardato il percorso della bella tronista Giulia Quattrociocche, la quale fino a questo momento sembrava che avesse già le idee abbastanza chiare sulla scelta da fare. Giulia, infatti, si è sbilanciata molto con il corteggiatore Daniele, con il quale si è venuto a creare un grande feeling. Al ...

Anticipazioni U&D : è sbocciato di nuovo l'amore tra Ida e Riccardo : È di nuovo amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri che, durante la registrazione del 17 ottobre, hanno deciso di lasciare lo studio di Uomini e Donne insieme, mano nella mano, dopo essersi concessi un romantico ballo sulle note della canzone di Alberto Urso "E poi ti penti". Il brano è stato scelto dal cavaliere pugliese perché rispecchia al meglio quanto accaduto in quest'ultimo periodo tra lui e la compagna. Il lieto fine è arrivato dopo ...

Anticipazioni U&D Over : Ida dà un'altra chance a Riccardo e lasciano insieme lo studio : Nuovo colpo di scena nel Trono Over di Uomini e Donne: ad una settimana esatta dall'addio di Riccardo Guarnieri alla trasmissione dopo che Ida Platano ha confessato di non amarlo più, è accaduto qualcosa di inaspettato. Le Anticipazioni riportate da "Vicolo delle News", infatti, fanno sapere che la dama ha deciso di dare un'altra possibilità all'ex fidanzato dopo aver dormito con lui in un albergo di Roma. Armando Incarnato si è detto deluso dal ...

Anticipazioni U&D - in studio Pago e Serena : lui s'innervosisce quando difendono la Enardu : Pago e Serena Enardu si sono ritrovati a Uomini e Donne per il classico confronto previsto al dating-show di Canale 5. Anche in quest'occasione entrambi sono stati protagonisti di un confronto molto serrato. I due ex concorrenti di Temptation Island Vip non sono riusciti a confermare la loro relazione al termine del programma: in particolare, la 43enne sarda si è avvicinata molto al single Alessandro Il cantautore ha dichiarato che aveva deciso ...

U&D - Anticipazioni registrazione 11 ottobre : due di picche per Gemma Galgani e Riccardo : Le anticipazioni della nuova registrazione del Trono Over di Uomini e Donne dello scorso 11 ottobre, ci regalano numerose novità e colpi di scena, come riportato dal "Vicolo delle News" che vedremo nel corso della prossima settimana. Gemma Galgani ha raccontato la conoscenza con JeanPierre. Il cavaliere, però, non ha mostrato il suo stesso interesse, nonostante le abbia dato un bacio a stampo e abbia deciso di accettare nuove conoscenze. Ida ...

U&D Anticipazioni trono over : la Platano afferma di non amare più Guarnieri : È stata registrata ieri, 11 ottobre, una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Dalle anticipazioni divulgate dal portale Isa e Chia si apprende che, come di consueto, si è partiti da Gemma Galgani e dalla sua frequentazione con Jean Pierre. Entrambi si sono concessi una passeggiata per le strade di Roma, durante la quale si sono anche scambiati un bacio a stampo. Il loro idillio, però, è stato rovinato dalla presentazione di una ...

