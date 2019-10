Anticipazioni C' è posta per te 2020 | annunciati i primi ospiti | da Can Yaman a Banderas

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 20 ottobre 2019) Tra i programmi più attesi della prossima annata televisiva vi è sicuramente C'èper te, il fortunatissimo people show del sabato sera di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi, che rivedremo in onda da gennaioin prime time. Leufficiali rivelano che in queste settimane sono già iniziate le riprese della trasmissione la quale anche quest'anno accoglierà in studio molti personaggi famosi che si metteranno in gioco per fare delle sorprese a dei fan. Tra questi è stata annunciata la presenza di Can, che quest'estate ha stregato il pubblico come protagonista della soap opera Bitter Sweet ma anche dell'attore e divo di Hollywood, Antonio. Il ritorno di C'èper te su Canale 5: dall'11 gennaio con la De Filippi Nel dettaglio, infatti, possiamo svelare che Maria De Filippi come di consueto si è portata avanti con le registrazioni di questa ...

MastrotekPino : Can Yaman di Bitter Sweet, sarà ospite a C’è Posta per te nel 2020! - blogtivvu : C’è posta per te, Can Yaman di Bitter Sweet è il primo ospite: anticipazioni - Blog Tivvù - IrisDiletta : @aa8flowers Deve andarsene. Io neanche leggo le anticipazioni di c' è posta perche' non me ne frega nulla. Voglio s… -