Allerta rossa | bomba d' acqua | vento e tempesta di fulmini sulle province di Genova e

Maltempo - Allerta rossa per Genova e Savona : Le piogge abbondanti e il cattivo tempo in Liguria hanno costretto la Regione a dichiarare il massimo livello di allerta meteorologica per due province: Savona e Genova. A partire dalle 20 di oggi fino alle 15 di domani, lunedì 21 ottobre, l'attenzione rimane massima con il colore rosso a tingere le due zone in questione nella mappa presente sul sito. Il colore rosso identifica un periodo di pericolo aggravato e di totale cautela. Anche diverse ...