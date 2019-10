Allerta Meteo in Liguria | sciopero nei porti di Genova e Savona

Allerta Meteo Piemonte : atteso ulteriore peggioramento nelle prossime ore : L’intensificazione del flusso di correnti sciroccali che sta investendo il Piemonte causa un ulteriore peggioramento del tempo con precipitazioni anche forti o molto forti attese, a partire dal tardo pomeriggio e nella serata odierna, sulle zone orientali. Altrove – spiega Arpa Piemonte – le piogge saranno meno intense e più discontinue. In particolare, le aree del verbano, del vercellese, del novarese, del biellese, ...

Allerta Meteo Toscana : criticità gialla prorogata fino a domani : La sala operativa della Protezione civile della Toscana ha prolungato fino alle ore 11 di domani, lunedì 21 ottobre, l’Allerta Meteo codice giallo che ieri era stata emessa fino alla mezzanotte di oggi per la Lunigiana. Dalla sera di oggi sono possibili forti temporali sul nord-ovest, più probabili sulla provincia di Massa-Carrara (in particolare sulla Lunigiana). Possibili anche colpi di vento e grandinate. L'articolo Allerta Meteo ...

Liguria Allerta Meteo Rossa 20 e 21 Ottobre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile della regione Liguria, ha pubblicato il seguente aggiornamento del bollettino di criticità, indicante un rischio idrogeologico/idraulico per piogge e temporali, di livello Rosso. Il Bollettino indica quanto segue: Dal pomeriggio è attesa una nuova intensificazione dei fenomeni con piogge diffuse/persistenti localmente anche a carattere temporalesco ...

Allerta Meteo in Liguria : domani 21 ottobre scuole chiuse in gran parte della regione : In considerazione dell’Allerta Meteo prolungata da Arpal e diramata dalla protezione civile regionale della Liguria, è possibile, se non quasi certo, che gran parte dei sindaci dei Comuni rientranti delle aree contrassegnate dalla “criticità rossa” decidano di tenere chiuse le scuole domani 21 ottobre 2019. Come confermato pochi minuti fa in un punto stampa dalla protezione civile regionale, i piani prevedono che allo scattare ...

Pesante Allerta Meteo in Liguria : allarme rosso e arancione per “temporali forti - organizzati e persistenti” : Arpa Liguria ha prolungato e modificato l’Allerta Meteo secondo queste modalità: Sul settore centrale della regione (zone b e d, bacini piccoli e medi) Allerta arancione fino alle 20 di oggi, domenica 20 ottobre. Poi Allerta rossa fino alle 15 di domani, lunedì 21, quindi nuovamente arancione fino alle 24 sempre di domani. Per i bacini grandi Allerta gialla fino alle 20 di oggi, poi arancione fino alle 24 di domani A ponente (zona a, bacini ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani criticità idraulica e temporali : “Per la giornata di lunedì 21 ottobre, si prevede un flusso di correnti umide ed instabili sud occidentali che interesserà la parte centrale ed occidentale della regione con precipitazioni a carattere di rovescio e/o temporali organizzati. I fenomeni saranno più probabili nelle macroaree G ed H e sono previsti in rapido esaurimento nella seconda parte della giornata. La criticità idrogeologica si riferisce al solo reticolo dei corsi ...

Meteo - Allerta temporali e allagamenti a Genova - Caldo al centro-sud - 27 gradi a Roma : Chiuso un reparto dell'ospedale San Martino nel capoluogo ligure perché ieri è stato invaso dall'acqua

Allerta Meteo - altre 48 ore di maltempo estremo al Nord/Ovest : alto rischio alluvioni [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Configurazione barica pesante per il NordOvest italiano ove sarà incessante un treno di nuclei perturbati nelle prossime 48 ore, con grave rischio di smottamenti, frane, allagamenti o anche alluvioni associato. Lo avevamo annunciato nei giorni trascorsi che questo tipo di saccatura, oblunga, tagliente, con asse sulla Penisola iberica, ma con ascendente depressionario insistente verso il NordOvest italiano avrebbe ...

Meteo - Italia divisa in 2 : danni per i temporali al Nord e Allerta siccità al Sud : Al Nord si contano i danni provocati dall’ondata di maltempo, dal Friuli alla Liguria, mentre al Sud il caldo e la mancanza di pioggia ha fatto scattare l’allarme siccità fuori stagione: è quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti che evidenzia una Italia divisa in due con le anomalie di un pazzo autunno che si classifica nella top ten dei più bollenti dal 1800 con una temperature di 1,27 gradi superiore la media di riferimento sulla base dei ...

Previsioni meteo 20 ottobre - nubifragi - temporali e grandinate : Allerta sul nord ovest : Le Previsioni meteo di oggi 20 ottobre indicano maltempo diffuso su tutte le regioni nord occidentali dell'Italia con temporali, nubifragi e grandinate che colpiranno soprattutto Liguria e Piemonte. L'Italia però è spaccata in due visto che al sud a farla da padrone sarà il sole che porterà a una impennata delle temperature su valori quasi ovunque oltre la media.Continua a leggere

Allerta Meteo Liguria - ancora criticità : da mezzanotte allerta arancione : “Dagli aggiornamenti pomeridiani gli scenari sono confermati, ci aspettiamo precipitazioni che saranno anche intense, continue, con fenomeni temporaleschi tra il pomeriggio e la sera di domenica. Lo scenario è di grande attenzione, il monitoraggio è h24: domani mattina saranno rifatte le valutazioni di tutte le corse modellistiche“. Lo spiegano da Arpal all’Adnkronos parlando della situazione Meteo delle prossime ore sulla ...

Allerta Meteo Lombardia : domani a Milano attivo il Coc e il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale (Coc) per il rischio di intensi temporali e forte vento a partire dalle 14 di domani, domenica 20 ottobre, sino alle 18 di lunedì 21 ottobre. Lo riporta il Comune specificando che la disposizione fa seguito all’avviso di Allerta (codice giallo) emesso dal Centro Meteo regionale lombardo. Con l’Allerta Meteo parte anche il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e ...

Domenica fra caldo eccezionale e nubifragi al Nord - Allerta Meteo della Protezione Civile : La perturbazione atlantica che sta marginalmente interessando le regioni settentrionali dell'Italia si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore e domani, determinando intenso maltempo al...

Allerta Meteo Valle D’Aosta : porti piogge da stasera : Il centro funzionale della Regione ha emesso un bollettino di criticità ‘gialla’ (ordinaria criticità, livello 1 su una scala da 1 a 3 punti) per la bassa Valle. “Sono attese per domani, domenica, – si legge – precipitazioni localmente e a tratti intense presso il Piemonte, in particolare nel settore orientale, moderate altrove”. Saranno possibili “frane superficiali, cadute massi e fenomeni di ...