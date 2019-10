Allegri sempre più vicino allo United | decisiva la partita contro il Liverpool RUMORS

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 20 ottobre 2019) Una domenica che potrebbe essereper la panchina del Manchester: secondo alcune indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra il futuro di Solskjaer al Manchesterdipenderà molto dal matchil, previsto nel pomeriggio di domenica 20 ottobre. La società inglese non è entusiasta dei risultati raccolti dalla squadra in questa prima parte della stagione e potrebbe decidere di dare una scossa alla squadra cambiando il tecnico. La recente foto pubblicata su Instagram da Evra (che lo immortala in compagnia di Massimilianoimpegnati nel vedere ladelloall'Old Trafford) potrebbe essere l'anticipazione ad una trattativa che potrebbe essere inevitabile: l'arrivo a Manchester di Massimiliano, considerato uno dei migliori allenatori al mondo anche per le competizioni vinte con la Juventus. L'ex tecnico della Juventus sarebbe...

franco_porto : @Torrenapoli1 Neanche nella Juventus si vede ancora molto il gioco di Sarri: Ronaldo e Pjanich ha segnato per azion… - TUTTOJUVE_COM : Solskjaer sempre più vicino all'esonero allo United: Allegri è in pole per i Red Devils - paolo201079 : @delio_petrelli @juventusfc Allegri prima stagione, campionato, coppa italia, finale Champions... Per ora tante sen… -