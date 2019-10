Allarme di Visco | frenata economia può vanificare successi

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Il netto rallentamento dell'globale, se confermato, rischia di invertire la tendenza di anni dinella lotta alla . A lanciare l'è il governatore dela Banca d'Italia Ignazioche, nel suo discorso consegnato al Development Committee della Banca Mondiale, sottolinea che, se questa è la situazione, un atteggiamento "business as usual" non basterà. "Dopo molti anni di successo nella lotta contro la povertà estrema - sottolinea- un rallentamento globale sostanziale e persistente può invertire questa tendenza; stiamo già assistendo all'aumento della povertà in alcuni dei paesi più poveri. In effetti, la povertà rischia di diventare più radicata e più difficile da sradicare".Una situazione che prende spunto da un "ciclo economico globale che rimane molto debole. Le tensioni geopolitiche, unite al forte calo del commercio internazionale registrato negli ...

