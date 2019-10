Fonte : romadailynews

(Di domenica 20 ottobre 2019), official hairstylist della 14° edizione della “Festa deldi Roma” e sponsor ufficiale di “Alice nella città”, sceglie la kermesse romana per confermare il suo impegno nel mondotografico istituendo il “per il2019”, che mira a sostenere i giovani talenti. Premiate in questa 1° edizione le attrici. Roma, da sempre patria e simbolo delnel mondo, è solo la prima tappa di un lungo viaggio che vedrà premiate le giovani eccellenze nazionali e internazionali durante le più importanti manifestazionitografiche., amatissima sui social con oltre 13 milioni di followers, è a Roma per l’ anteprima della commedia tratta dal bestseller di Sophie Kinsella, “Can you keep a secret?” ed è nota al grande schermo per il suo recente ruolo in Baywatch, ma anche in “Burying the Ex”, “San Andreas” e ...

romadailynews : Alexandra Daddario e Denise Tantucci protagoniste del Premio Cotril per il Cinema: COTRIL… - LWCLOSET : #AlexandraDaddario @Alice nella Città Festival 2019 - louadelson : RT @moviestruckers: #AlexandraDaddario e #SophieKinsella ad #AliceNellaCittà per #CanYouKeepASecret? -