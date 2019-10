Al governo con Renzi? Mai nella vita | dice Salvini

Fonte : agi

(Di domenica 20 ottobre 2019) "Io alcon Renzi? Ma neanche se mi offrissero di fare il re del mondo. Mai". Lo ha detto il leader della Lega Matteoa margine di un comizio a Todi, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse ipotizzabile in futuro una coalizione con l'ex premier toscano. "Lo tenga in memoria", ha aggiunto rivolgendosi al giornalista che lo stava filmando. Per poi rispondere al leader di Italia Viva che alla Leopolda, appellandosi ai delusi di Forza Italia, ha affermato che "di moderato innon vedo neanche la pettinatura".ha tirato dritto: "Cosa ha che non va la mia pettinatura? Non gli piace il ciuffo? Renzi non esiste, non lo commento, non è un mio problema. Dica quello che vuole". Per poi concludere: "Ha creato une sta insultando Pd e M5s ogni giorno, è un pallone gonfiato, ha il 3% dei voti, è un cacciatore di poltrone".

