Ad Alice nella città domani 21 ottobre la proiezione Limes Smile di Ylenia Politano

Mollami la commedia Youn Adult di Sky Cinema da Alice nella Città alla Tv : Mollami la commedia di Sky Cinema e IIF presentato ad Alice nella Città alla festa del Cinema di Roma. In tv il 24 novembre su Sky Cinema nella cornice di Alice nella Città è stato presentato Mollami, un road movie Young Adult produzione originale Sky dalle venature fantasy che arriverà in prima TV domenica 24 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, disponibile anche on demand su Sky e NOW TV. Mollami è una commedia Sky Original e Italian ...

Compagni di scuola di Verdone rivive in Alice nella città : Reunion trent'anni dopo per uno dei capolavori della comicità italiana di Verdone Mentre Ron Howard presentava il film documentario “Pavarotti”, nelle vicinanze c’era una speciale ...

Pupone di Alessandro Guida presentato oggi ad Alice nella Citta’ : Pupone, cortometraggio di Alessandro Guida presentato oggi ad Alice nella Citta’, racconta la storia di Sasha, che vive in una casa famiglia con i suoi “fratelli” e gli educatori. Al compimento dei 18 anni di eta’, Sasha deve abbandonare la casa famiglia, e i “fratelli” con cui è cresciuto, per imparare a diventare grande. Ormai ha un lavoro, e non puo’ piu’ continuare a tornare in quella che lui considera casa, ma che di fatto non ...

Alice nella città 2019 programma giornaliero : Alice nella città 2019, il programma giorno per giorno Torna Alice nella città, la sezione speciale della Festa del Cinema di Roma, giunta alla sua 17a edizione. Dal 17 al 27 ottobre si terranno ...

Su Timvision le Masterclass di “Alice nella città” : grande successo oggi per Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer : Timvision, Main Cultural partner di “Alice nella città” in programma a Roma dal 17 al 27 ottobre, renderà disponibile la serie di Masterclass e di Incontri previsti nel corso della manifestazione che vedranno la partecipazione di registi e attori anche internazionali amati dal pubblico e apprezzati

Torna MOViE UP 2020 in occasione della XVII edizione di Alice nella città e della V edizione del MIA : MOViE UP 2020 REALIZZATO DA ASSFORSEO CON L’INIZIATIVA ITALIAN FILM BOUTIQUE FOR YOUNG AUDIENCE – ROMA LAZIO CINEMA DAYS FOR INTERNATIONAL BUYERS – V edizione Anche quest’anno, in occasione della XVII edizione di Alice nella città e della V edizione del MIA, Torna MOViE UP 2020, intervento realizzato da Assforseo e finanziato dalla Regione Lazio – Assessorato Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo (POR FSE 2014-2020), con ...

“Pupone” cortometraggio di Alessandro Guida ad Alice nella citta’ 2019 : “Pupone” e’ il nuovo cortometraggio-concept di Alessandro Guida, prodotto da Nicola Liguori e Tommaso Ranchino per MP Film, che vede tra i protagonisti alcuni dei giovani attori star delle serie tv italiane e internazionali del momento: Riccardo Mandolini (Baby, Netflix), Federico Cesari (Skam, Tim Vision), Gabriele Fiore, Luca Cesa, Francesco Mura, Matteo Olivetti, Didier Defli. Il corto è impreziosito dalle partecipazioni di Daphne ...

“Stay Still” ad Alice nella Citta’ 2019 : Sarà presentato nella sezione Panorama Italiano di Alice nella Citta’ il lungometraggio “Stay Still”, diretto da Elisa Mishto, con Natalia Belitski, Luisa-Celine Gaffron, Martin Wuttke, Jürgen Vogel e Giuseppe Battiston, prodotto da Andrea Stucovitz. ‘Stay Still’ è un ritratto poetico e radicale di una generazione senza nulla da perdere e nulla da guadagnare, nella storia di due giovani donne che non potrebbero essere più ...

Alice nella citta’ - il trailer ufficiale del film L’età Giovane : Il lungometraggio di Jean-Pierre e Luc Dardenne, verrà presentato fuori concorso ad Alice nella Città. L’età Giovane (Le jeune Ahmed) e’ un film ambientato in Belgio, ai nostri giorni, e racconta la storia del Giovane Ahmed, 13 anni, combattuto tra gli ideali di purezza professati dal suo imam e i richiami della vita. Il lungometraggio, che uscirà in Italia il prossimo 31 ottobre distribuito da BiM Distribuzione, ha tra i suoi ...