40 ANNI FA Madre Teresa | il cuore | e la guerra | di trovare perle nella spazzatura

Modena - assiste da sei ANNI la madre invalida ma non può iscriversi alla Magistrale per voto di laurea : lanciata petizione su Change.org : “Io voglio studiare e mi dispiace se il mio voto non è adeguato per proseguire con la Magistrale. Ma rifarei tutto da capo perché un punto non vale la salute di una persona”. Erika Borellini viene da vicino Carpi, nel Modenese, ha 25 anni e da sei è la caregiver di sua madre, colpita da un aneurisma cerebrale il 20 maggio del 2013. Lo scorso febbraio si è laureata all’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia nella triennale di ...

Niente regali - niente paghette - due figlie citano a giudizio la madre perché troppo avara chiedendo 50 mila euro per dANNI morali : Una causa che farà sicuramente storia quella intentata da due sorelle Steven Miner di 23 anni e Kathryn Miner di 20 anni contro la madre giudicata da loro troppo avara. Le due ragazze si sono sempre lamentate che la madre oltre a essere molto severe è anche molto avara perché mai nel loro breve arco di vita hanno ricevuto dalla donna un regalo o una paghetta. Così le due figlie, poco più che ventenni, hanno fatto causa alla madre ...

USA - madre di 29 ANNI uccide le due figlie di 10 mesi e 4 ANNI e il marito - poi tenta il suicidio : La donna è riuscita a sopravvivere. La sparatoria è avvenuta poco prima delle 22 di ieri in una casa nel quartiere Tacony di Filadelfia. La polizia ha confermato che la donna, di 29 anni, ha aperto il fuoco verso le sue due figlie, di 10 mesi e 4 anni, poi ha rivolto l'arma verso il marito, di 35 anni.Continua a leggere

Milano : truffatore latitante da 15 ANNI - arrestato vicino casa della madre : Milano, 15 ott. (Adnkronos) - Era latitante da 15 anni ed è stato arrestato vicino casa della madre a Milano. L'uomo, 53 anni, deve scontare una pena di 13 anni e 8 giorni per reati contro il patrimonio, la fede pubblica e in materia di armi commessi anche in forma associativa. Avrebbe falsificato d

Pensa di aver seppellito la madre - la ritrova vive e vegeta dopo 15 ANNI : La storia è stata resa pubblica dal Daily Mail. Una donna Pensava di aver sepolto la madre la se le ritrovata dopo 15 anni viva e vegeta. E’ successo in Florida. Una donna perse la madre quando era adolescente e fu affidata a un’altra famiglia. La madre della donna in verità scomparve nel nulla da box Illinois quando la figlia aveva solo 15 anni. Pensava di aver seppellito la madre 15 anni fa, invece se la ritrova viva e vegeta ...

Sara - investita a 2 ANNI - la madre : Vendetta contro di me : La mamma della piccola Sara ha raccontato di come il giorno dell'investimento della sua bambina, l'autovettura guidata da Gino Pignataro non si fosse fermata apposta. Sara Di Leo è la bambina di soli 2 anni investita sulla spiaggia di Santa Maria del Cedro a Cosenza il 10 luglio 2012. L'autovettura che pose fine alla sua brevissima vita era guidata da Gino Pignataro, un uomo di 72 anni. Il giorno del terribile incidente, la piccola ...

Macerata - faceva sesso con l'amico della figlia 14enne : madre patteggia due ANNI : È accusata di aver avuto rapporti sessuali con un 14enne, amico della figlia, e per questa ragione, la donna in questione ha chiuso la vicenda giudiziaria che la vede coinvolta con un patteggiamento a due anni di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, alla luce anche di un parziale vizio di mente dell’imputata, certificato da consulenza di parte. Secondo quanto riportato da Il resto del Carlino, i fatti, accaduti a Macerata, ...

Madre Giuseppina VANNIni - a Roma celebrazioni per canonizzazione : Roma – Madre Giuseppina Vannini verrà canonizzata domenica 13, e per l’occasione si terranno festeggiamenti di dieci giorni nei luoghi più importanti collegati alla vita della santa. Dieci giorni di festeggiamenti, a Roma, all’insegna delle opere di misericordia al centro poveri, ammalati e carcerati. Verra’ ricordata cosi’ Madre Giuseppina Vannini, fondatrice delle Figlie di San Camillo, che domenica 13 ottobre ...

Bimbo di 11 ANNI si fa tattoo all’henné : il braccio “gli brucia”. La madre : “Mi ha assillato” : Charlie Gaughan, 11 anni, era in vacanza con la mamma Lisa, 34 anni, ed altri parenti in Spagna quando ha visto quella bancarella di tatuaggi all'henné. "Mi ha supplicato per farne uno, io non volevo..." ha detto la donna. Il piccolo ha sofferto terribilmente per giorni visto che il pigmento nero si è sfaldato e ha subito un'ustione chimica che si è poi infettata...Continua a leggere

Il dolore di una madre : "Mio figlio Andrea - a 15 ANNI si è tolto la vita per via dei bulli" : Rosa Scognamiglio In foto, Teresa Manes con suo figlio Andrea La storia di Andrea, suicida a 15 anni per via dei bulli. A parlarne è la madre, Teresa Manes, che definisce il bullismo "una piaga sociale da contrastare che riguarda tutti" "Il bullismo è una piaga sociale che riguarda tutti". Sono le parole di Teresa Manes, una donna fortemente empatica, che ha vissuto il dolore profondo della perdita del figlio, vittima di bullismo. ...

«Tafida non deve morire» - la bimba di 5 ANNI andrà al Gaslini. La madre al Papa : «Venga a trovarla» : Da Londra, l'Alta Corte britannica ha accolto il ricorso dei genitori contro la decisione di "staccare la spina" alla piccola