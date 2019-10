Washington | Diego | il barbiere italiano di tutti i presidenti Usa

Fonte : vanityfair

(Di sabato 19 ottobre 2019) Pensate a un nome della politica americana degli ultimi cinquant’anni. Uno qualsiasi. Ebbene,D’Ambrosio lo ha accolto nel suo salone o lo ha raggiunto presso la sua residenza per tagliargli i capelli. Lo chiamano “il sindaco di Dupont Circle”, gli hanno persino intitolato la sua strada, insomma, è ilpiù famoso di tuttaDC. Italianissimo, è originario di Santa Marinella in provincia di Roma, ha uno stile al tempo stesso eccentrico ed elegante, ma soprattutto inconfondibile. E che classe. La classe di chi, arrivato negli Stati Uniti nell’oramai lontano 1969, ha avuto l’onore e il piacere di relazionarsi con i grandi, non soltanto della Casa Bianca e del Congresso, ma in generale della Terra. «Devo tutto all’Ambasciata d’Italia», ci tiene a premettere. «Senza il loro supporto, non avrei neanche cominciato»., deputati, senatori, ambasciatori, ...

