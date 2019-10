VIDEO Napoli-Hellas Verona 2-0 | highlights e sintesi della partita | decisiva la doppietta

Fonte : oasport

(Di sabato 19 ottobre 2019) Nell’anticipo delle ore 18.00 dell’ottava giornataSerie A di calcio ilsupera l’per 2-0 grazie alladi Milik, in rete con un gol per tempo al San Paolo.aperta dal gol al 37′ sugli sviluppi di un corner con l’assist di Ruiz e chiusa al 67′ deviando la punizione di Insigne. I partenopei avvicinano l’Atalanta al terzo posto in classifica.2-0 IL PRIMO GOL DI MILIK via @GoalsHD pic.twitter.com/EDaRU1D8Lp — via @GoalsHD (@viaVide75192953) October 19, 2019 IL RADDOPPIO DI MILIK via @GoalsHD pic.twitter.com/HiIjerPnPa — via @GoalsHD (@viaVide75192953) October 19, 2019 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per ...

Tg3web : Un milione di cittadini allertati in tempo reale per essere pronti all'evacuazione in caso di eruzione del Vesuvio.… - Avvenire_Nei : Terra dei fuochi. La discarica della vergogna alle porte di Napoli / LA VIDEO-DENUNCIA di don Maurizio Patriciello - Tanzen : L’arrivo dei giocatori del Napoli #NapoliVerona -