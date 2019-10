VIDEO Moto2 | GP Giappone 2019 | Luca Marini senza saponetta sul ginocchio | poi arriva

VIDEO Alex Marquez - che numero nelle prove libere a Motegi! Acrobazia dello spagnolo della Moto2 : Alex Marquez stupisce tutti nel corso delle prove libere del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di Moto2. Un numero da circo, rimediando ad un highside, dovuto anche alle condizioni di bagnato sulla pista particolarmente evidenti. Un controllo davvero notevole, che vale la pena gustare. Di seguito il VIDEO: VIDEO Alex Marquez, che numero nelle prove libere a Motegi! Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

VIDEO Moto2 - GP Giappone 2019 : gli highlights delle prove libere di Motegi : La prima giornata di prove libere a Motegi si è conclusa in Moto2 con un Alex Marquez in grande spolvero a dettare il passo nella seconda sessione odierna valevole per il Gran Premio del Giappone 2019, sedicesimo round della stagione. Il fratello minore di Marc è stato il migliore delle FP2 anche dal punto di vista del passo riuscendo a stampare un notevole 1’50″647 al quintultimo passaggio sul traguardo del turno che gli ha ...

VIDEO Luca Marini Moto2 : “Una gara perfetta! Sono tornato? No - sono sempre stato qua…” : Luca Marini è davvero raggiante dopo il suo successo nel Gran Premio di Thailandia 2019 di Moto2. Il pilota dello Sky Racing VR46 team spiega di essere stato in grado di mettere in pratica il suo piano gara, staccando tutti sin dal via e gestendo nel finale. Andiamo a sentire le sue parole dopo la gara di Buriram. VIDEO: LE DICHIARAZIONI DI Luca Marini alessandro.passanti@oasport.it Twitter: @AlePasso Clicca qui per mettere ...

VIDEO Luca Marini Moto2 - GP Thailandia 2019 : “Il lavoro ci ha portato ad essere veloci” : Luca Marini domina il Gran Premio di Thailandia 2019 e conquista il secondo successo della carriera nel Motomondiale dopo la prima vittoria raccolta in Malesia nella passata stagione. Il portacolori dello Sky Racing Team VR46 ha vinto con autorità in quel di Buriram, sede della quindicesima tappa del Mondiale Moto2, scavalcando senza troppi patemi Nagashima e Marquez nei primi giri e poi imponendo un passo mostruoso che gli ha permesso di ...

VIDEO Moto2 - GP Thailandia 2019 : highlights e sintesi delle qualifiche. Marquez in pole a Buriram : Ennesima dimostrazione di superiorità e primo passo verso un weekend potenzialmente determinante in ottica iridata per Alex Marquez, capace di imporsi nelle qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2019. Lo spagnolo ha battuto di 95 millesimi lo specialista giapponese Tetsuta Nagashima (Team Onexox), mentre la prima fila sarà completata dal rookie Jorge Martin. Andiamo a rivivere le qualifiche con gli highlights. VIDEO highlights QUALIFICHE GP ...

VIDEO Moto2 - GP Thailandia 2019 : gli highlights delle prove libere. Luca Marini svetta - grandissimo equilibrio a Buriram : Prima giornata di prove libere in archivio anche per la Moto2 a Buriram in occasione del Gran Premio di Thailandia 2019, quindicesima tappa della stagione per il Motomondiale. Luca Marini ha fatto segnare il miglior tempo di giornata in 1’35″956, un tempo valevole anche come nuovo record della pista thailandese per la categoria intermedia. Alle sue spalle il padrone di casa thailandese Somkiat Chantra e l’australiano Remy ...

VIDEO Moto2 - Luca Marini GP Aragon 2019 : “Sono molto soddisfatto - da qui dobbiamo ripartire per fare sempre meglio” : È un Luca Marini quasi totalmente soddisfatto quello che si è presentato ai microfoni Sky al termine del GP di Aragon 2019 di Moto2, concluso al quarto posto dopo una bella battaglia con tre piloti tosti come Brad Binder, Jorge Navarro e Alex Marquez. Il marchigiano ritiene che si stia lavorando molto bene all’interno del box e che risultati come questo aiutino in vista del futuro, a partire dalla Thailandia. “Aragon è una pista che ...

VIDEO Moto2 - GP Aragon 2019 : highlights e sintesi della gara. Trionfa Binder - Navarro accorcia su Marquez : Vittoria a sorpresa del sudafricano Brad Binder nel GP di Aragon della Moto2, quindicesimo appuntamento del Motomondiale 2019. Il sudafricano della KTM è stato autore di un’ottima gara condotta quasi sempre in testa ed ha avuto la meglio in volata dello spagnolo Jorge Navarro che, con il secondo posto odierno si porta a 38 lunghezze dal leader Alex Marquez. Il catalano della Marc VDS chiude comunque a podio davanti ad un ottimo Luca ...

VIDEO Moto2 - GP Gran Bretagna 2019 : highlights e sintesi. Fernandez in trionfo - Marquez out : La domenica del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 si è conclusa con una meravigliosa gara della Moto2 in cui lo spagnolo Augusto Fernandez ha portato a casa la seconda vittoria della stagione. Il pilota del Team Flexbox ha preceduto in volata il connazionale Jorge Navarro, il sudafricano Brad Binder e l’australiano Remy Gardner dopo un duello mozzafiato, mentre Fabio Di Giannantonio è stato il migliore degli italiani in sesta piazza. In ...