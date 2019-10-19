romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 17:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 16:30: VIABILITÀ DEL 19 OTTOBRE 2019 ORE 16… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Dalla Rete Google NewsSondrio: Regione chiede 160 mln di euro al governo per sicurezza Ruinon - Affaritaliani.it
Sondrio: Regione chiede 160 mln di euro al governo per sicurezza Ruinon Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 19 OTTOBRE 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; LIEVI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE IN CORSO AL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 19 OTTOBRE 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA SALARIA, TRA VILLA SPADA E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CITTA’; RIGUARDO AGLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO, PRESSO LA FIERA DI Roma E’ IN CORSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 19 OTTOBRE 2019 ORE 13.20 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ ULTIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA QUALCHE DISAGIO ANCHE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI SULLA CASILINA CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO TRA VIA TRIESTE E LA VIA MAREMMANA PASSIAMO ALLA METRO A SULLA QUALE OGGI A CAUSA DI UNA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 19 OTTOBRE 2019 ORE 12.20 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA APPIA E RomaNINA UN INCIDENTE SULLA Roma – FIUMICINO CAUSA DISAGI TRA VIA ISACCO NEWTON E L’ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE DI FIUMICINO TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI SULLA CASILINA CODE ALL’ALTEZZA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 19 OTTOBRE 2019 ORE 11.20 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI SULLA CASILINA CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO TRA VIA TRIESTE E LA VIA MAREMMANA PASSIAMO ALLA METRO A SULLA QUALE OGGI A CAUSA DI UNA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 19 OTTOBRE 2019 ORE 10.20 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI SULLA CASILINA CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO DALL’AUTOSTRADA A VIA DELLA RESISTENZA NEI DUE SENSI PASSIAMO ALLA METRO A SULLA QUALE OGGI A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE, DALLE 16 I CONVOGLI NON EFFETTUERANNO LA FERMATA SAN GIOVANNI, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 19 OTTOBRE 2019 ORE 09.20 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA VIA APRILIANA E LOCALITÀ LA MADONNINA IN DIREZIONE DI Roma E DI NUOVO UN INCIDENTE CAUSA CODE SULLA VIA PALOMBARESE NEI DUE SENSI ALL’ALTEZZA DELL’INVIOLATA NUMEROSE LE MANIFESTAZIONI DI OGGI CHE INTERESSANO LA Viabilità INIZIAMO DA RONCIGLIONE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 19 OTTOBRE 2019 ORE 08.20 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON SI SEGNALANO AL MOMENTO DIFFICOLTA LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione UN INCIDENTE CAUSA CODE SULLA VIA PALOMBARESE NEI DUE SENSI ALL’ALTEZZA DELL’INVIOLATA SEGNALATA NEBBIA A BANCHI CON VISIBILITÀ DI 70 METRI ALL’ALTEZZA DEL NODO TRA LA A 24 Roma – TERAMO E LA A 25 VALLE DEL SALTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 19 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: NON SI SEGNALANO AL MOMENTO DIFFICOLTA LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione OGGI A RONCIGLIONE IN PROVINCIA DI VITERBO È IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE NELL’AMBITO DELLA SETTIMANA DELLA PROTEZIONE CIVILE. VIGE IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA DALLE 8 ALLE 21 IN PIAZZA PRINCIPE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 18 OTTOBRE 2019 ORE 19:35 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO GENERA CODE A TRATTI IN CARREGGIANTA INTERNA DA VIA CASSIA E SALARIA E TRA BUFALOTTA A VIA APPIA IN ESTERNA SITUAZIONE ANALOGA CON CODE DALLA Roma–FIUMICINO ALLA A24 Roma-TERAMO CON INCIDENTE TRA QUEST’ULTIMA E LA CASILINA RESTIAMO SULLA A24, NEL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 18 OTTOBRE 2019 ORE 19:35 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO GENERA CODE A TRATTI IN CARREGGIANTA INTERNA DA VIA CASSIA E SALARIA E TRA BUFALOTTA A VIA APPIA IN ESTERNA SITUAZIONE ANALOGA CON CODE DALLA Roma–FIUMICINO ALLA A24 Roma-TERAMO CON INCIDENTE TRA QUEST’ULTIMA E LA CASILINA RESTIAMO SULLA A24, NEL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 18 OTTOBRE 2019 ORE 19:05 FEDERICO DI LERNIA BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO GENERA CODE A TRATTI IN CARREGGIANTA INTERNA DA VIA CASSIA E SALARIA E TRA BUFALOTTA A VIA APPIA IN ESTERNA SITUAZIONE ANALOGA CON CODE DALLA Roma – FIUMICINO A OSTIENSE ANCHE PER INCIDENTE, E DALLA PONTINA ALLA A24 Roma-TERAMO RESTIAMO SULLA A24, NEL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 18 OTTOBRE 2019 ORE 18:35 FEDERICO DI LERNIA BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO GENERA CODE A TRATTI IN CARREGGIANTA INTERNA DA VIA CASSIA A VIA PRENESTINA CON INCIDENTI ALTEZZA CASSIA, CASSIA BIS, TRA FLAMINA E SALARIA E PRENESTINA IN ESTERNA SITUAZIONE ANALOGA CON CODE DALLA Roma – FIUMICINO DOVE è PRESENTE ANCHE UN INCIDENTE, ALLA A1 Roma-NAPOLI SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 18 OTTOBRE 2019 ORE 18:05 FEDERICO DI LERNIA BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO LUNGHE FILE IN CARREGGIANTA INTERNA DA VIA DI CASAL DEL MARMO A VIA PRENESTINA CON INCIDENTI ALTEZZA CASSIA, CASSIA BIS E PRENESTINA IN ESTERNA SITUAZIONE ANALOGA CON LUNGHE CODE DALLA Roma FIUMICINO DOVE è PRESENTE ANCHE UN INCIDENTE, ALLA A1 Roma-NAPOLI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 18 OTTOBRE 2019 ORE 17:35 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO LUNGHE FILE SIA IN INTERNA CHE IN ESTERNA. INCIDENTI IN INTERNA ALTEZZA CASSIA, FLAMINIA E PORTUENSE MENTRE IN ESTERNA TRA ARDEATINA ED APPIA. SEMPRE SULL’APPIA INCIDNETE ALTEZZA VIA CI CIAMPINO PROVOCA CODE DA VIA DEI LAGHI IN DIREZIONE CENTRO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA ...