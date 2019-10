Vela | cala il sipario sul Mondiale dei 2 4 mR | tutti i risultati della quarta e ultima

Nuovo sbarco di migranti in Calabria - in 58 arrivano su una barca a Vela : Proseguono gli sbarchi dei migranti lungo le coste italiane. A Crotone in Calabria sono arrivate nella notte cinquantotto persone di nazionalità pakistana che dopo essere state soccorse su una barca vela sono state accompagnate nel porto della città pitagorica da una unità navale della guardia di finanza della sezione navale di Vibo Valenzia. Dopo le operazioni di sbarco, la Croce Rossa si è occupata di trasferire nell'Hub ...

Il mare usato come pattumiera : la Commissione ecomafia riVela dati inquietanti sulla Calabria : Il nostro mare sta morendo nell’indifferenza generale. Non solo per l’emergenza climatica ma anche perché troppo spesso viene considerato una pattumiera. Anche e soprattutto da parte di chi è pagato per rispettare le leggi di tutela. Già abbiamo parlato, su questo blog, della sentenza con cui nel 2018 la Corte europea di giustizia ha condannato il nostro paese a pagare 25 milioni di euro perché oltre 70 agglomerati urbani italiani, in ...

Vela – Campionati Italiani Giovanili in doppio : cala il sipario sull’evento di Bari - tutti i risultati delle gare : Tanti gli equipaggi arrivati a Bari per conquistare il titolo di Campione Italiano giovanile in doppio nelle classi 29er, 420, Rs Feva, L’Equipe, Hobie Dragoon, Hobie Cat16 e L’Equipe U12 per la Coppa del Presidente Si sono appena conclusi a Bari i Campionati Italiani Giovanili in doppio, organizzati dalla Federazione Italiana Vela in collaborazione con il Circolo della Vela Bari. Iniziata venerdì scorso, la manifestazione sportiva ...

