Uomini e Donne Nicole Mazzocato e Thomas | torna il sereno dopo Damante | il gesto

Ivan Gonzalez - ex Uomini e Donne - replica a Sonia Pattarino : 'Il lupo sarà quello cattivo' : L'intervista di Sonia Pattarino al settimanale Uomini e Donne Magazine non è risultata affatto gradita a Ivan Gonzalez, che ha deciso di replicare a quanto da lei dichiarato. Sulle pagine del tabloid l'ex corteggiatrice ha ripercorso la loro storia, nata davanti alle telecamere del dating show, ammettendo di essere sicura che lui non l'abbia mai amata davvero. La ragazza ha anche spiegato come la loro rottura sia avvenuta al telefono e non ci ...

Uomini e Donne - Nicolò Ferrari ripensa a Nilufar : “Un disastro” : Nicolò Ferrari torna a parlare di Nilufar di Uomini e Donne: la rivelazione Nicolò Ferrari, dopo la sua partecipazione dapprima a Uomini e Donne e successivamente a Temptation Island Vip, è un po’ sparito dai radar. Difatti il ragazzo è stato concorrente in un reality in Francia, ma qua in Italia non si è più fatto vedere, almeno fino a qualche settimana fa. Difatti l’ex corteggiatore del Trono Classico di Uomini e Donne ha deciso di ...

Agostino Penna/ Da Uomini e Donne a Tale e Quale : "Non sono solo un pianista TV!" : Tale e Quale Show, vincerà Agostino Penna? Ecco le dichiarazioni del musicista con un passato a Uomini e Donne, durato ben 8 anni!,.

Uomini e Donne - anticipazioni Trono Over : Ida Platano e Riccardo Guarnieri ci riprovano? : Giovedì 17 ottobre 2019, si è svolta la registrazione delle nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne che andranno in onda prossimamente su Canale 5.Già durante questa settimana, abbiamo visto un riavvicinamento tra Ida e Riccardo, con quest'ultimo che aveva letto pubblicamente una lettera con la quale aveva dichiarato di provare ancora qualche sentimento nei riguardi della sua ex compagna.prosegui la letturaUomini e Donne, anticipazioni ...

Uomini e Donne news Giulia - la furia del Web contro la tronista : limite superato : Giulia Quattrociocche, lite furiosa a Uomini e Donne: il pubblico non ci sta Oggi la puntata di Uomini e Donne si è aperta con il trono di Giulia Quattrociocche che però non ne è uscita per niente bene. Un’apertura che ha scatenato polemiche a non finire e che ha visto la tronista di UeD scatenarsi […] L'articolo Uomini e Donne news Giulia, la furia del Web contro la tronista: limite superato proviene da Gossip e Tv.

Ida e Riccardo Lasciano Uomini e Donne Insieme! : Uomini e Donne, Trono Over: Ida Platano e Riccardo Guarnieri decidono di ricostruire la loro storia d’amore fuori dal programma, decidono per tanto di abbandonare insieme il programma. Ecco i dettagli sul colpo di scena… A Uomini e Donne la storia tra Ida e Riccardo sembra non avere fine e i due si sono lasciati diverse volte per poi tornare insieme. Anche in questi giorni sono avvenuti diversi colpi di scena ed uno, quello finale, è ...

GIOVANNA E ALESSANDRO ZARINO/ Uomini e donne - Giulio : 'che roba triste che vedo' : GIOVANNA esce con ALESSANDRO ZARINO nella puntata del trono classico di Uomini e donne del 18 ottobre e Giulio Raselli la elimina schifato.

ALESSANDRO BASCIANO - LITE CON GIULIA/ Uomini e Donne : 'mi hai etichettato - ma...' : ALESSANDRO BASCIANO litiga furiosamente con GIULIA Quattrociocche. La tronista di Uomini e Donne non si fida di lui e sbotta: 'sei un cogl*one'.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri lasciano Uomini e Donne/ Baci e balli passionali... : Ida Platano e Riccardo Guarnieri lasciano il trono over di Uomini e Donne: Baci passionali e balli roventi in studio prima dell'addio.

Uomini e Donne - Alessandro Basciano si sfoga e poi parla del figlio : Uomini e Donne, Alessandro Basciano si sfoga: il corteggiatore pronto a conquistare il cuore di Giulia Quattrociocche Alessandro Basciano ha attirato l’attenzione di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne, ma il loro percorso non è dei migliori. Sono diverse le discussioni in cui proprio il corteggiatore e la tronista sono protagonisti. Scendendo nel dettaglio, lei […] L'articolo Uomini e Donne, Alessandro Basciano si sfoga e poi ...

Uomini E DONNE/ Ida Platano torna da Riccardo e sui social... - Trono Over - : UOMINI e DONNE, anticipazioni registrazione Trono Over: dopo Ida e Riccardo, anche Pamela ed Enzo vanno via insieme mentre Gemma Galgani piange...

Spoiler Uomini e donne : Pamela litiga con Enzo e poi abbandona il parterre con lui : È stata una registrazione di Uomini e donne a dir poco scoppiettante quella che ha avuto luogo negli studi Elios di Roma ieri 17 ottobre. In essa, infatti, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno abbandonato insieme il programma, provando a viversi di nuovo lontano dalle telecamere. Ma non sono stati gli unici a giungere ad un'analoga decisione. Anche un'altra storica dama, Pamela Barretta, ha deciso di provare a frequentare Enzo Capo lontano dai ...

Uomini e Donne trono over - Gemma Galgani richiamata da Jean Pierre : 'Sei possessiva' : Giovedì 17 ottobre si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne da cui sono emersi degli aggiornamenti interessanti riguardanti il trono over e la situazione tra Gemma Galgani e Jean Pierre. La puntata andrà in onda prossimamente su Canale 5, ma grazie alle talpe de 'Il vicolo delle news' è già possibile sapere cosa sia successo. Anche in questo appuntamento la dama piemontese è scoppiata a piangere ma questa volta è stata richiamata ...

Uomini e Donne oggi - forti tensioni in studio e un bacio : Uomini e Donne oggi Trono Classico: discussioni e liti in studio, il primo bacio di Giulia oggi a Uomini e Donne va in onda la seconda parte della puntata del Trono Classico. Ieri abbiamo assistito al confronto di due coppie di Temptation Island Vip, ovvero quelle composte da Anna e Stefano e da Chiara e […] L'articolo Uomini e Donne oggi, forti tensioni in studio e un bacio proviene da Gossip e Tv.