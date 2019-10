Un’indagine del Dipartimento di stato sulla storia delle email di Hillary Clinton ha

Fonte : ilpost

(Di sabato 19 ottobre 2019) Un’indagine deldidegli Stati Unitidiha stabilito che «non ci fu un volontario uso improprio di informazioni riservate». L’indagine ha stabilito che 38 persone – collaboratori ditra il 2009

PLWilds : RT @NonVaccinato: La strategia (il caso #Novartis) Per imporre i suoi #farmaci in #Grecia Novartis avrebbe corrotto migliaia di medici, add… - allemacc : RT @NonVaccinato: La strategia (il caso #Novartis) Per imporre i suoi #farmaci in #Grecia Novartis avrebbe corrotto migliaia di medici, add… - festinalente3 : RT @NonVaccinato: La strategia (il caso #Novartis) Per imporre i suoi #farmaci in #Grecia Novartis avrebbe corrotto migliaia di medici, add… -