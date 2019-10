Un Cesare senza armate

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 19 ottobre 2019) Il senso di megalomania è grande quanto quel simbolo di Italia Viva che plana dal cielo di alluminio, nel frastuono di una musica da colossal americano. Alla Ben Hur. Simbolo che peraltro ricorda quello dell’Italia dei Valori. La megalomania di chi celebra un trionfoneanche un esercito che ha vinto la guerra, cesarismoun Rubicone attraversato,e vittorie, anzi con Roma invasa dai barbari, che sono cento volte il cosiddetto popolo della Leopolda. Direbbe Alberoni che manca la forza immateriale che caratterizza lo stato nascente, in questa “cosa” che nasce da una scissione, compiuta solo in nome di un Io che preferisce comandare in una casa più piccola piuttosto che condividere un progetto,essere il protagonista sul palco.Ma quale Italia dei “due Mattei”, narrazione che si infrange sulle istantanee di metà ...

