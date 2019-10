Ultime Notizie Roma del 19-10-2019 ore 07 | 10

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : tensioni sulla legge di bilancio - 19 ottobre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. tensioni sulla legge di bilancio, Catalogna scioperi generali, grave incidente per un minore., 19 ottobre 2019,

Ultime Notizie Roma del 18-10-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera redazione studio Giuliano Ferrigno politica in apertura acque agitate nella maggioranza sulla manovra con il Movimento 5 stelle gialle Aviv che mira una modifica in Parlamento premere Giuseppe Conte annuncio riforma dell’irpef assicura che non si sottrarrà verifiche sulla legge di bilancio senza targa su 400 è ingiusta dice potremmo un emendamento per cancellarle ...

Ultime Notizie Roma del 18-10-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno la pagina dedicata agli esteri la Turchia sta violando il cessate il fuoco in Siria previsto dell’accordo raggiunto tra il vicepresidente americano pensa il presidente turco erdogan Questa è la denuncia alle forze democratiche siriane a guidà corda che riferiscono di attacchi aerei di artiglieria sulle posizioni dei ...

Ultime Notizie Roma del 18-10-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto di redazione da Francesco Vitale in studio in apertura a Torniamo a parlare dell’offensiva tour pensieri alla tregua immediata dagli Stati Uniti vacillare di turchi contro la città siriana di razza line Sotto assedio anche dopo l’annuncio di una sospensione dell’offensiva per 5 giorni il presidente turco Trump dice salveremo ancora più vita e sconfiggendo il ...

Ultime Notizie Roma del 18-10-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è stato arrestato l’ultra napoletano che secondo gli inquirenti guidava l’auto che il 26 dicembre 2018 travolto è ucciso Daniele Belardinelli nel corso degli scontri tra Ultras prima di Inter Napoli in via Novara a meno di 2 km dallo stadio di San Siro si tratta di Fabio Manduca 39 anni accusato di omicidio volontario ...

Ultime Notizie Roma del 18-10-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli avvio marginalmente positivo per Piazza Affari indice MIB Segna una crescita dello 0,3% Lidl sei un aumento dello 0,1% e prendo ancora il PIL cinese nel terzo trimestre cresciuto del 6 % annuo a fronte di attese pari a + 6,1% il dato si attesta intorno ai minimi degli ultimi 30 anni dopo il più ste, 2% del secondo trimestre il più 6,4 del primo nel mezzo delle ...