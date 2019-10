Ulisse 2019 dove vedere le puntate con Alberto Angela in tv | streaming | replica

“Ulisse : il piacere della scoperta” – Quarta puntata di sabato 19 ottobre 2019 - su Raiuno - con Alberto Angela. Il Gattopardo – Il Romanzo della Sicilia. : Ulisse – Il piacere della scoperta è tornato con una nuova edizione sempre in prima serata al sabato su Raiuno. Alberto Angela, dopo il successo dello scorso anno ha riportato così il suo programma sulla rete ammiraglia per sei nuove imperdibili puntate. Ulisse | 19 ottobre 2019 La Quarta puntata in onda stasera è dedicata […] L'articolo “Ulisse: il piacere della scoperta” – Quarta puntata di sabato 19 ottobre 2019, su Raiuno, ...

Ascolti TV | Sabato 5 Ottobre 2019. Ulisse (19.7% – 3 - 8 mln) - Amici Celebrities (19.7% – 3 - 3 mln) : Amici Celebrities Nella serata di ieri, Sabato 5 Ottobre 2019, su Rai1 – dalle 21.33 alle 23.44 – Ulisse – Il Piacere della Scoperta, con una puntata dedicata a Maria Antonietta, ha conquistato 3.821.000 spettatori pari al 19.7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.25 alle 0.48 – la terza puntata di Amici Celebrities ha raccolto davanti al video 3.271.000 spettatori pari al 19.7% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato ...

Ulisse anticipazioni 5 ottobre 2019 : Alberto Angela racconta Maria Antonietta : Ulisse anticipazioni 5 ottobre 2019. Torna con la nuova edizione il programma di divulgazione scientifica Ulisse Il Piacere della Scoperta con Alberto Angela. Di seguito ecco tutte le anticipazioni sulla seconda puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Ulisse anticipazioni 5 ottobre 2019: Alberto Angela racconta Maria Antonietta Sabato 5 ottobre si rinnova l’appuntamento con Ulisse, il programma di Alberto Angela dedicato ...

Programmi TV di stasera - sabato 5 ottobre 2019. Su Rai1 «Ulisse – Il Piacere della Scoperta» racconta la vita della Regina Maria Antonietta : Alberto Angela - Ulisse - Il Piacere della Scoperta Rai1, ore 21.25: Ulisse -Il Piacere della Scoperta Alberto Angela presenta la terza puntata della nuova stagione di Ulisse – Il Piacere della Scoperta. Una nuova puntata esclusiva dedicata ad uno dei personaggi più intriganti della storia: Maria Antonietta, l’ultima Regina di Francia. In questa puntata di Ulisse, si racconterà la triste parabola e la leggenda nera che la storia le ha ...

Ascolti TV | Sabato 28 settembre 2019. Ulisse 20% - Amici Celebrities 19.45% : Maria De Filippi e Joe Bastianich Nella serata di ieri, Sabato 28 settembre 2019, su Rai1 – dalle 21.31 alle 23.52 – Ulisse – Il Piacere della Scoperta, con una puntata su Leonardo Da Vinci, ha conquistato 3.614.000 spettatori pari al 20% di share. Su Canale 5 – dalle 21.25 alle 0.48 – la seconda puntata di Amici Celebrities ha raccolto davanti al video 3.066.000 spettatori pari al 19.45% di share (Buonanotte: ...

Ascolti TV | Social Auditel 28 settembre 2019 : Amici Celebrities domina nel trending topic - Ulisse manda in tendenza Leonardo con più di 20.000 Tweet : Social Auditel 28 settembre 2019: Amici Celebrities campione nei Social, Ulisse risponde con il trend Leonardo dedicato a Da Vinci Se negli Ascolti tv la differenza non è stata schiacciante, dal punto ...

Ascolti TV | Sabato 21 settembre 2019. Amici Celebrities parte dal 20.61% - Ulisse 18.97% : Amici Celebrities Su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta, in onda dalle 21.28 alle 23.49, ha conquistato 3.502.000 spettatori pari al 18.97% di share. Su Canale 5 Amici Celebrities, in onda dalle 21.26 alle 24.50, ha raccolto davanti al video 3.274.000 spettatori pari al 20.61% di share (i minuti finali 1.537.000 – 21.92%). Su Rai2 NCIS ha interessato .000 spettatori pari al % di share e FBI è stato seguito da .000 spettatori ...