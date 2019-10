UeD | Giulia e Cristiano | esterna a telecamere spente | sfoghi e confessioni mai visti

“Bacio!”. UeD - scatta la scintilla tra Giulia e Daniele. Ma qualcosa non torna e tutti se ne accorgono : Una puntata quanto mai ricca quella che andrà in onda oggi. Il Trono Classico di Uomini e Donne si incendia. Se pensavate che a scoppiettare erano solo le coppie del trono over, con Gemma Galgani e Ida Platano a farla da padrone vi sbagliavate di grosso. Protagonista assoluta è Giulia, forse la tronista più seguita di questa prima parte di Uomini e Donne. Giulia che sembra aver trovato il suo cavaliere viene mostrata l’esterna con Daniele, che ...

UeD Sara - Alessandro e Giulia : le confessioni dopo la prima puntata : Uomini e Donne news, Sara Tozzi si racconta: le paure per questa nuova esperienza sul Trono Sara Tozzi, Alessandro Zarino e Giulia Quattrociocche verranno presentata al pubblico di Uomini e Donne proprio nel corso della puntata che andrà in onda oggi. Insieme a Giulio Raselli, i tre ragazzi iniziano un nuovo percorso all’interno del programma […] L'articolo UeD Sara, Alessandro e Giulia: le confessioni dopo la prima puntata proviene ...

Gossip UeD - ex corteggiatrice contro Giulia De Lellis : lo sfogo : Giulia De Lellis attaccata da Muriel Bassi di Uomini e Donne: “Stai facendo business” E’ uscito da poco nelle migliori librerie la prima fatica letteraria di Giulia De Lellis. Un libro incentrato soprattutto sulla sua passata relazione con Andrea Damante, il quale le ha mancato di rispetto, tradendola. Un manoscritto che ha anche creato non poche polemiche. Il motivo? Molti hanno ritenuto il tutto una semplice operazione di ...

UeD - Manuel Galiano duro con Giulia De Lellis : la stoccata : Manuel Galiano dopo Uomini e Donne, ormai lontani i tempi della storia con Giulia Cavaglià Come ben sapete, la fine della storia tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano è stata accompagnata da critiche e polemiche a non finire perché una rottura così repentina tra i due non era stata messa in conto da nessuno, e […] L'articolo UeD, Manuel Galiano duro con Giulia De Lellis: la stoccata proviene da Gossip e Tv.

UeD Giulia Cavaglià naso rifatto : le foto prima e dopo : Giulia Cavaglià naso rifatto, l’ex tronista ammette il ritocchino: le news Giulia Cavaglià ha rifatto il naso! L’ex tronista di Uomini e Donne ha postato le foto prima e dopo sul suo profilo Instagram, parlando ai fan dell’intervento a cui si è sottoposta. Non si tratta di una vera operazione chirurgica, infatti è un intervento […] L'articolo UeD Giulia Cavaglià naso rifatto: le foto prima e dopo proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni UeD - Giulio Raselli : Giulia pronta a corteggiarlo? : Giulia Cavaglià medita di tornare a Uomini e Donne per corteggiare Giulio? Il like sospetto Poco fa il blog IlVicolodelleNews.it ha notato un gesto social da parte di Giulia Cavaglià che ha preso un po’ tutti in contropiede, scatenando immediatamente un incredibile putiferio mediatico. Cosa ha fatto? In pratica il portale di gossip ha scoperto che l’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne, in queste ultime ore, ha messo un ...