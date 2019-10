Turismo | Italia capofila del viaggio eco-friendly | tra i Paesi preferiti dai turisti per

Italia.Doc - su Loft #Toscana - il terzo video-reportage sulle regioni. Arte - Turismo di massa - industria e la nuova dimensione cinese di Prato : “Se non formiamo un po’ di spirito critico nei ragazzi di 18 anni non lo avranno mai ed è questo che oggi manca, è una delle ragioni del relativo, e speriamo che non cresca, degrado della politica: è anche la mancanza di spirito critico rispetto a quello che ci accade intorno”. Salvatore Settis, archeologo e storico dell’Arte, parla nella solenne Sala Azzurra della Scuola Normale di Pisa (che ha diretto per 11 anni) dell’importanza della cultura ...

Turismo Ambientale - AIGAE : “L’Italia non può più aspettare - necessario un New Deal” : “Abbiamo scritto al Governo, abbiamo scritto una lettera chiara al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L’Italia non può più aspettare con un fenomeno che è quello del Turismo Ambientale in costante crescita. Necessita in Italia un New Deal di ambiente e cultura. Necessita una legge chiara sul Turismo Ambientale. Noi siamo pronti al dialogo”: lo ha dichiarato Davide Galli, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche ...

Turismo sostenibile - ecco cosa pensano gli italiani : Roma, 17 ott. - (Adnkronos) - Turismo e sostenibilità. I viaggiatori italiani hanno le idee chiar[...]

Gli italiani - il Turismo sostenibile e l’ecoTurismo : “Bisogna investire anche con incentivi ad hoc” : “Un turismo #PlasticFree è possibile e i dati del 9° Rapporto ce lo confermano. Il 75% degli italiani, infatti, preferisce strutture ricettive che non utilizzano plastiche monouso e l’80% si dichiara preoccupato dell’impatto che l’utilizzo della plastica monouso ha sull’ambiente tanto da considerarla un’emergenza cui si deve porre rimedio. Bisogna quindi investire sul turismo sostenibile anche con incentivi ad hoc per ...

A Roma il convegno “Turismo e sostenibilità : le sfide per l’Italia” : Fondazione UniVerde, Touring Club Italiano e Noto Sondaggi, con la main partnership di Cobat, promuovono a Roma il convegno “Turismo e sostenibilità: le sfide per l’Italia”, in programma giovedì 17 ottobre alle ore 9.30 presso Palazzo Naiadi (Piazza della Repubblica, 47), in occasione del quale verrà presentato il 9° Rapporto ‘Gli italiani, il turismo sostenibile e l’ecoturismo’, realizzato dalla Fondazione ...

Turismo : 3 italiani su 10 vanno in vacanza in autunno - città d’arte al top : Oltre tre italiani su dieci vanno in vacanza nei mesi autunnali, da settembre a novembre, “perché tutto è più tranquillo e si può viaggiare con un budget più limitato“. Le mete domestiche in generale – e le città d’arte in particolare – sono protagoniste dell’autunno: quasi un italiano su due certamente o probabilmente ne visiterà una. È quanto rileva l’analisi mensile effettuata da ...

Turismo - Alitalia ha portato in Sicilia oltre un milione di passeggeri : La compagnia aerea Alitalia ha staccato quasi un milione di biglietti da e per Sicilia nel corso dell’estate 2019. A diffondere i dati è la stessa compagnia aerea di bandiera italiana. La Sicilia si conferma quindi come una meta sempre più strategica per Alitalia che punta sul Turismo estivo dell’Isola. Il gruppo Alitalia nei tre mesi estivi ha fatto volare circa un milione di passeggeri sulle rotte da e per la più grande isola italiana. Ai ...

Il Turismo musicale in Italia? Una ricchezza enorme tutta da organizzare : Come tutti sanno l’attività turistica si è andata sempre più specializzando. Gli organizzatori, le agenzie e gli enti di promozione possono oggi offrire proposte e itinerari di turismo naturalistico, culturale, religioso, ciclistico, eno-gastronomico e molto altro. Naturalmente esiste anche un turismo “musicale”, che offre agli appassionati la possibilità di visitare luoghi simbolo della musica, di sperimentare l’atmosfera e il paesaggio nel ...

Gran Turismo Sport : Annunciato il primo torneo eSport italiano : “GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz”, realizzato da Sony Interactive Entertainment Italia (SIE Italia) in collaborazione con Mercedes-Benz Italia e organizzato da ESL Italia, scalda i motori e si prepara a tornare in pista. Il primo torneo italiano di e-Sport dedicato a Gran Turismo Sport, il racing game di Poliphony Digital in esclusiva per PlayStation®4 (PS4™), prenderà il ...

A San Vito lo Capo mare più bello d’Italia - è la regina del Turismo siciliano : San Vito lo Capo si conferma la località regina dell’estate 2019. È un trend più che positivo quello registrato dalla località balneare in provincia di Trapani. Con Castellammare del Golfo e le Isole Egadi è stata tra le mete preferite dai vacanzieri in Sicilia. E ancora la stagione non è finita. C’è ancora settembre ad attendere San Vito lo Capo che ospiterà l’atteso evento del Cous Cous Fest. Si tratta della ormai celebre ...

Turismo : la guida si fa ‘impresa’ - +9% in un anno in Italia : Milano, 27 ago. (AdnKronos) – Sempre più guide turistiche in Italia, che crescono facendosi piccole medie imprese di successo. In tutto, in Italia, sono 1.050 le attività degli operatori che si sono messi in proorio, e sono cresciute del 9% in un anno e del 42% in cinque anni, con 1.509 addetti, considerando i dipendenti. Solo in Lombardia, secondo l’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati ...