Turismo giovane verso Pantelleria | tariffe aeree scontate per scuole e studenti

Fonte : direttasicilia

(Di sabato 19 ottobre 2019) La compagnia aerea DAT Volidisicilia, che opera i collegamenti tra Trapani e, ha organizzato per martedì 22 ottobre, alle ore 10,30, presso la sala riunioni di Airgest, dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, un open day con ledella provincia di Trapani e Palermo, per presentare dei pacchetti promozionali per incentivare giovani e docenti a visitare la “perla nera” del Mediterraneo, realizzati in collaborazione con i tour operator VivereIsland. «Siamo contenti di ospitare al Vincenzo Florio di Trapani Birgi queste iniziative – afferma – il presidente Salvatore Ombra – perché servono a far comprendere, fin da piccoli, l’importanza dell’aeroporto e delle compagnie per lo sviluppo del territorio». Il progettodi DAT La compagnia aerea DAT Volidisicilia, in collaborazione con Airgest, società di gestione ...