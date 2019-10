Tu sì que vales | la prima puntata in diretta dalle ore 21 | 20

Tu Si que vales 2019 : da stasera su Canale 5 si riparte con una novità : Sabrina Ferilli : Tu Si Que Vales 2019, da stasera, sabato 19 ottobre, al via la nuova edizione con il solito cast e la novità Sabrina Ferilli, come rappresentante della giuria popolare. stasera, sabato 19 ottobre, parte la nuova edizione di Tu si quel Vales, il noto programma di intrattenimento di Canale 5 che vedrà saldi nelle loro poltrone i giudici storici: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi. L’appuntamento è quindi per stasera ...

Guida Tv sabato 19 ottobre - debutta Tu Si que vales su Canale 5 : Programmi tv di sabato 19 ottobre – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Ulisse: il piacere della scoperta – Il Gattopardo Il romanzo della Sicilia Rai 2 ore 21:05 NCIS 16×19 1a Tv + FBI 1×19 1a Tv (qui le anticipazioni) Rai 3 21:40 Le Ragazze Canale 5 ore 21:25 Tu si que Vales (qui le anticipazioni) Rete 4 ore 21:30 Il compagno don Camillo Italia 1 ore 21:10 Cicogne in missione La7 ore 21:15 Little Murders by ...

Torna Tú sí que vales da domani 19 ottobre : Sabrina Ferilli alla giuria popolare : Tú Sí Que vales Torna domani, 19 ottobre, per il sabato sera di Canale 5. Lo show internazionale vedrà partecipare talenti provenienti da tutto il mondo per stupire il pubblico e la giuria. Quest'anno a guidare i votanti in studio ci sarà la simpaticissima Sabrina Ferilli. Tú sí que vales: il sabato sera con Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi L'attesissimo show del sabato sera ospiterà, sul palco del Teatro 8 degli ...

Giulia Cavaglià insieme a un ex conduttore di Tu sì que vales : è amore : Tu sì que vales: Giulia Cavaglià e Francesco Sole si sono fidanzati Giulia Cavaglià non è più single! Già da tempo si mormorava che tra l’ex tronista di Uomini e Donne e lo youtuber Francesco Sole ci fosse del tenero, ma i due hanno sempre smentito, affermando che tra loro c’era soltanto una sincera amicizia e niente di più. Nelle scorse ore però, sul profilo Instagram dell’ex conduttore di Tu sì que vales, Francesco ha ...

Tu sì que vales 2019 : pronto il competitor di Belen e Maria De Filippi : Tu sì que vales 2019: Una vita per cantare sfida Maria De Filippi La stagione televisiva è nel pieno del suo svolgimento e già si cerca di capire quali saranno le future sfide degli ascolti che andranno a infiammare i palinsesti. Se Barbara d’Urso con il suo Live non riesce a essere il programma principe della domenica sera, anche Temptation Island Vip, quest’anno, non è riuscito ad avere i risultati sperati. Il programma che ...

Stefano De Martino : Belen lascia Tu Si que vales e scappa da lui : Belen Rodriguez lascia Tu Si Que Vales dopo le registrazioni per Stefano De Martino Negli ultimi tre giorni sono state registrate le puntate di Tu Si Que Vales. La nuova edizione, per la precisione la sesta, salvo variazioni in palinsesto, dovrebbe iniziare sabato 28 settembre. Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono dovuti separare per impegni professionali. L’ex ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi è impegnato con ...

Iva Zanicchi dopo Tu sì que vales : “Vorrei fare Ora o mai più” : Iva Zanicchi su Ora o mai più con Amadeus: “Mi piacerebbe farlo” La stagione Tv è tornata dirompente che mai nonostante alcuni programmi di punta debbano ancora inziare (vedasi Uomini e Donne, Domenica In e Domenica Live). Tra questi vi è anche la nuova edizione di Tu sì que vales e di Ora o mai più. Cosa hanno in comune questi due programmi così diversi? Iva Zanicchi. Se lei è stata giudice popolare divertendosi molto con Maria De ...

Tu si que vales - quando inizia? Data e curiosità nuova stagione : Data Tu si quel vales 2019: quando andrà in onda la prima puntata della nuova stagione? Tu si que vales è stato inserito nei palinsesti autunnali di Mediaset: questo significa che non lo vedremo prima della fine di settembre. Un’altra stagione è quasi pronta e potremmo rivedere presto Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Belen Rodriguez, […] L'articolo Tu si que vales, quando inizia? Data e curiosità nuova stagione proviene da ...

Amici Celebrities - nel cast Martin Castrogiovanni di Tù Sì que vales - : Serena Granato Ufficializzati in rete i nuovi nomi dei concorrenti confermati nel cast di Amici Celebrities Non è ancora stata ufficializzata in rete la data di inizio della nuova versione di Amici, il talent show prodotto da Maria De Filippi che a breve aprirà i battenti nella sua prima edizione "very important people". Da alcuni giorni si vocifera che Amici Celebrities potrebbe partire il prossimo 24 settembre e, intanto, i fedeli ...

Amici Celebrities - cast : conduttore di Tu Si que vales concorrente : Amici Celebrities anticipazioni: Martin castrogiovanni di Tu Si Que Vales nel cast Si chiude il gruppo dei concorrenti di Amici Celebrities con l’annuncio degli ultimi quattro personaggi del mondo dello spettacolo che si cimenteranno con il canto e con il ballo. Maria De Filippi ha deciso di portare nella versione Vip del suo talent il conduttore di Tu Si Que Vales: Martin castrogiovanni nel cast di Amici Celebrities. L’ex rugbista ...

Belen Rodriguez lascia Tu si que Vales! Insieme a Stefano De Martino in Rai? : Belen Rodriguez da anni ormai la conduttrice fa parte del team di Tú Sí Que Vales, diventando ormai uno dei volti principali del programma. Nell’ultimo periodo, però, qualcosa sta cambiando. La presentatrice, infatti, dopo essere tornata con Stefano De Martino, ha iniziato ad avvicinarsi anche alla rete avversaria, la Rai, che sembrerebbe essere intenzionata a puntare su di lei. Ai piani alti, infatti, sembrerebbero essere stati conquistati da ...